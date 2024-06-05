Ліміти на споживання: 5 червня відключатимуть світло по всій Україні

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Встановлені ліміти

«Завтра, 5 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії», — сказано у повідомленні.

За прогнозами Укренерго, впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей. У випадку їх перевищення аварійні відключення буде застосовано для усіх категорій споживачів.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови. Це майже вдвічі більше, ніж у квітні.

росія продовжує здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України. Позавчора окупанти обстріляли дві теплоелектростанції. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

В п'ятницю уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.