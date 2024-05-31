Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
31 травня 2024, 10:01
У Києві уламки ракет зруйнували трансформаторну підстанцію
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Зазначається, що о 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.
Наразі без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. У компанії обіцяють повернути електрику до кінця дня.
Відключень світла сьогодні не буде
Сьогодні, 31 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості. Проте голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що незабаром ситуація в енергетиці знову погіршиться.
Джерело: Мінфін
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