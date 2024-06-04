Дефіцит зростає: Укренерго встановило нові ліміти на споживання електроенергії

4 червня з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Дефіцит зростає

«Дефіцит електроенергії прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні. Причина — зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту», — наголошується у повідомленні.

Відтак, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області впродовж усієї доби.

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«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень», — додали в «Укренерго».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови. Це майже вдвічі більше, ніж у квітні.

росія продовжує здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України. Позавчора окупанти обстріляли дві теплоелектростанції. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

В п'ятницю уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.