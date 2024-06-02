Екстрені відключення електроенергії на сьогодні скасовані

Екстрені відключення електроенергії, які ввели у неділю, 2 червня, скасовані. Ввечері в Україні очікуються графіки стабілізаційних відключень — з 18:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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У ДТЕК також зазначили, що у Києві та області, а також в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасували аварійні відключення.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки», — заявили у ДТЕК.

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Нагадаємо

росія продовжує здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України. Вчора окупанти обстріляли дві теплоелектростанції. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

В п'ятницю уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.