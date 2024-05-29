ЄБРР щороку надаватиме Україні по 1,5 млрд євро, Швеція оголосила про рекордну військову допомогу: головне за середу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабного вторгнення профінансував проєкти в усіх секторах української економіки на суму 4 млрд євро і продовжить цю підтримку, доки ситуація не стабілізується. Після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни.

Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад мільярд євро

Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції оголосив про 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро).

У ПАРЄ схвалили виплати українцям, які бажають повернутися на батьківщину

Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну.

НБУ знову знизив гривню до нового історичного мінімуму

Національний банк України встановив на 30 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4832 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 0,0874 грн. Це новий історичний мінімум.