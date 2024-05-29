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29 травня 2024, 12:49

Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад мільярд євро

Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції оголосив про 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро). Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції оголосив про 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро).
Фото: pixabay.com

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Що входить до пакета допомоги

Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та наведення (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.

В новий пакет допомоги також входять ракети класу «повітря — повітря» Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Також Швеція дарує весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії.

Крім того, Україні дарують артилерійські снаряди калібру 155 мм.

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Новий пакет військової допомоги також включає:

  • Танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції.
  • Ресурси для технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання.
  • Фінансову підтримку коаліцій здібностей.
  • Фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.
  • Термінали із підпискою на супутниковий зв'язок.
  • Шведському агентству оборонних досліджень також буде доручено підтримати Україну у створенні власного інституту оборонних досліджень.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгення рф, Швеція надала військову підтримку Україні на 43,5 млрд крон (3,78 млрд євро).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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