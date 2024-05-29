Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад мільярд євро

Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції оголосив про 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро). Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

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Що входить до пакета допомоги

Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та наведення (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.

В новий пакет допомоги також входять ракети класу «повітря — повітря» Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Також Швеція дарує весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії.

Крім того, Україні дарують артилерійські снаряди калібру 155 мм.

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Новий пакет військової допомоги також включає:

Танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції.

Ресурси для технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання.

Фінансову підтримку коаліцій здібностей.

Фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Термінали із підпискою на супутниковий зв'язок.

Шведському агентству оборонних досліджень також буде доручено підтримати Україну у створенні власного інституту оборонних досліджень.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгення рф, Швеція надала військову підтримку Україні на 43,5 млрд крон (3,78 млрд євро).