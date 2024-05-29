У ПАРЄ схвалили виплати українцям, які бажають повернутися на батьківщину

Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну. Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн», — пояснив він.

Про суми наразі не повідомляється.

За словами Гончаренка, норма про виплати буда додана у доповідь, яку готують у міграційному Комітеті ПАРЄ по Україні.