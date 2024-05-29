Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну. Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
29 травня 2024, 13:46
У ПАРЄ схвалили виплати українцям, які бажають повернутися на батьківщину
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн», — пояснив він.
Про суми наразі не повідомляється.
За словами Гончаренка, норма про виплати буда додана у доповідь, яку готують у міграційному Комітеті ПАРЄ по Україні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі