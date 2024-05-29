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29 травня 2024, 9:43

Райффайзенбанк перестане відкривати накопичувальні рахунки росіянам

Найбільший із західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, Райффайзенбанк, оголосив про нові обмеження для клієнтів після того, як ЄЦБ зажадав від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) різко скоротити бізнес у росії.

Найбільший із західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, Райффайзенбанк, оголосив про нові обмеження для клієнтів після того, як ЄЦБ зажадав від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) різко скоротити бізнес у росії.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗ 1 червня Райффайзенбанк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами «На щоденний залишок», «До передплати» та «Ключовий».
Фото: depositphotos

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З 1 червня Райффайзенбанк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами «На щоденний залишок», «До передплати» та «Ключовий». Інших таких продуктів, згідно з даними на сайті, банк не має.

«Ринкові умови суттєво змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на даний вид продукту», — йдеться в повідомленні банку.

При цьому зазначається, що рахунки, відкриті до 1 червня, продовжать діяти у звичному режимі.

Російський Райффайзенбанк, який входить у топ-20 за обсягом активів у росії і включений ЦБ рф до списку системно значимих банків, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.

За даними фінустанови, банк проводить майже половину всіх зовнішніх платежів для російських громадян та компаній, що викликає обурення у США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у росії.

Раніше Європейський центральний банк направив до австрійського Raiffeisen Bank вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в росії. Після цього в банку пообіцяли влітку почати згортати там бізнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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