Прогноз по росту ВВП та курсу від Dragon Capital, НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: головне за вівторок

Dragon Capital зберегла свій прогноз, що реальний ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця року замість 39 грн, очікуваних раніше.

НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: євро наближається до 44 гривень

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро.

Світовий борг досяг рекордних $315 трильйонів

Світовий борг досяг $315 трлн у першому кварталі 2024 року і це вже майже втричі більше, ніж очікуваний глобальний ВВП за результатами 2024 року в $109,5 трлн.

НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу. Залучатимуть правоохоронні органи