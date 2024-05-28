Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП на 4%, але погіршила його по курсу гривні
Прогноз по росту ВВП та курсу від Dragon Capital, НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: головне за вівторок
Dragon Capital зберегла свій прогноз, що реальний ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця року замість 39 грн, очікуваних раніше.
НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: євро наближається до 44 гривень
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро.
Світовий борг досяг рекордних $315 трильйонів
Світовий борг досяг $315 трлн у першому кварталі 2024 року і це вже майже втричі більше, ніж очікуваний глобальний ВВП за результатами 2024 року в $109,5 трлн.
НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу. Залучатимуть правоохоронні органи
Національний банк зажадав від фінустанов посилити валютний контроль та фінмоніторинг за експортно-імпортними контрактами та створити у кожному банку з цією метою спеціальні «центри компетенції». Регулятор взяв проблему щодо пильного контролю та пригрозив, залучати правоохоронні органи для її вирішення.
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