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28 травня 2024, 20:00

Прогноз по росту ВВП та курсу від Dragon Capital, НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: головне за вівторок

Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП на 4%, але погіршила його по курсу гривні

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Джерело: Мінфін
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