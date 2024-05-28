Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП на 4%, але погіршила його по курсу гривні

Dragon Capital зберегла свій прогноз, що реальний ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця наступного року замість 39 грн, очікуваних раніше, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія переглянула прогноз щодо курсу у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку року. У п'ятницю, 24 травня, НБУ вперше в історії встановив офіційний курс долара вище 40 грн.

У прогнозі зазначається, що українська економіка продовжувала відновлюватись на початку 2024 року після зростання на 5,3% р/р у 2023 році.

У січні-квітні загальний експорт основних видів товарів (зерно, олійні, руда, сталь) повернувся до довоєнних рівнів 10−11 млн т, з яких левову частку, 7−8 млн т в місяць, було експортовано портами Чорного моря.

Dragon Capital оцінює, що завдяки відновленню роботи морських портів та більшому, ніж очікувалось, сільськогосподарському врожаю минулого року, експорт основних видів товарів у цьому році зросте на 35% р/р, до 109 млн т, що допоможе втримати зовнішньоторговельний дефіцит від подальшого розширення, попри зростання імпорту і зниження світових цін на сільгосппродукцію.

Зважаючи на це, компанія зберігає прогноз економічного зростання реального ВВП у 2024 році на рівні 4,0% р/р. «Як і раніше, ми вважаємо, що відновлення експорту морськими портами та розвиток ВПК будуть основними драйверами економічного зростання і в цьому році», — сказано у прогнозі.

Прогноз номінального ВВП зменшено із $201 млрд до $190 млрд.

За оцінкою інвесткомпанії, фінансова підтримка від партнерів підтримуватиме стійкість економіки в цьому році. Міжнародні партнери схвалили нові пакети допомоги, що дозволить Україні отримати близько $37 млрд зовнішнього бюджетного фінансування у цьому році.

Dragon Capital прогнозує, що гривня продовжить контрольовано слабшати до долара США, і офіційний курс сягне 42 грн до кінця року. Компанія переглянула прогноз з очікуваних раніше 39 грн у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року.

Зазначається, що НБУ на початку 2024 року змінив тактику, дозволяючи гривні помітно слабшати в періоди ситуативного збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку, але стримуючи укріплення курсу в періоди зменшення дефіциту.