Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП на 4%, але погіршила його по курсу гривні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 травня 2024, 11:44

Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП на 4%, але погіршила його по курсу гривні

Dragon Capital зберегла свій прогноз, що реальний ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця наступного року замість 39 грн, очікуваних раніше, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.

Dragon Capital зберегла свій прогноз, що реальний ВВП України зросте на 4% у 2024 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія переглянула прогноз щодо курсу у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку року. У п'ятницю, 24 травня, НБУ вперше в історії встановив офіційний курс долара вище 40 грн.

У прогнозі зазначається, що українська економіка продовжувала відновлюватись на початку 2024 року після зростання на 5,3% р/р у 2023 році.

У січні-квітні загальний експорт основних видів товарів (зерно, олійні, руда, сталь) повернувся до довоєнних рівнів 10−11 млн т, з яких левову частку, 7−8 млн т в місяць, було експортовано портами Чорного моря.

Dragon Capital оцінює, що завдяки відновленню роботи морських портів та більшому, ніж очікувалось, сільськогосподарському врожаю минулого року, експорт основних видів товарів у цьому році зросте на 35% р/р, до 109 млн т, що допоможе втримати зовнішньоторговельний дефіцит від подальшого розширення, попри зростання імпорту і зниження світових цін на сільгосппродукцію.

Зважаючи на це, компанія зберігає прогноз економічного зростання реального ВВП у 2024 році на рівні 4,0% р/р. «Як і раніше, ми вважаємо, що відновлення експорту морськими портами та розвиток ВПК будуть основними драйверами економічного зростання і в цьому році», — сказано у прогнозі.

Прогноз номінального ВВП зменшено із $201 млрд до $190 млрд.
За оцінкою інвесткомпанії, фінансова підтримка від партнерів підтримуватиме стійкість економіки в цьому році. Міжнародні партнери схвалили нові пакети допомоги, що дозволить Україні отримати близько $37 млрд зовнішнього бюджетного фінансування у цьому році.

Dragon Capital прогнозує, що гривня продовжить контрольовано слабшати до долара США, і офіційний курс сягне 42 грн до кінця року. Компанія переглянула прогноз з очікуваних раніше 39 грн у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року.

Зазначається, що НБУ на початку 2024 року змінив тактику, дозволяючи гривні помітно слабшати в періоди ситуативного збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку, але стримуючи укріплення курсу в періоди зменшення дефіциту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
28 травня 2024, 11:53
#
«Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця наступного року замість 39 грн, очікуваних раніше, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.» — може до кінця поточного року?!
+
0
Arthur77
Arthur77
28 травня 2024, 12:01
#
42 буде літом,тоді знову переглянуть. Аналітика вона така!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає analitik9 и 59 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами