Світовий борг досяг рекордних $315 трильйонів

Світовий борг досяг $315 трлн у першому кварталі 2024 року і це вже майже втричі більше, ніж очікуваний глобальний ВВП за результатами 2024 року в $109,5 трлн. Про це свідчать дані Інституту міжнародних фінансів, повідомляє CNBC.

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Це приголомшлива сума і такого розміру боргів світ не бачив із часів наполеонівських воєн. Якщо розділити світовий борг між усіма людьми на планеті (8,1 млрд людей), кожен із нас був би винен близько $39 000, зазначає видання.

Глобальний борг домогосподарств, включаючи іпотеки, кредитні картки, студентські кредити тощо, становить $59,1 трлн.

Корпоративний борг, який компанії використовують для фінансування своєї діяльності та розвитку, сягає $164,5 трлн, з яких $70,4 трлн припадає на фінансовий сектор.

Державний борг, що використовується для фінансування державних послуг і проєктів без підвищення податків, становив $91,4 трлн на кінець першого кварталу цього року.

Приблизно дві третини світового боргу — $210 трлн — припадає на розвинуті економіки, причому Японія та США роблять найбільший внесок у цю суму. Проте загалом співвідношення боргу до ВВП у розвинених країнах знижується.

Борги ринків, що розвиваються, досягають $105 трлн, при цьому співвідношення боргу цих країн до їх ВВП досягло нового максимуму у 257%. Найбільший внесок у зростання боргу цих країн роблять Китай, Індія та Мексика.