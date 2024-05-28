НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу. Залучатимуть правоохоронні органи

Національний банк зажадав від фінустанов посилити валютний контроль та фінмоніторинг за експортно-імпортними контрактами та створити у кожному банку з цією метою спеціальні «центри компетенції». Регулятор взяв проблему щодо пильного контролю та пригрозив, залучати правоохоронні органи для її вирішення.

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Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив банкам у травневому листі № 25−0005/34314.

У ньому йдеться про те, що український бізнес почав частіше порушувати терміни повернення експортного виторгу та оплати за імпортними контрактами.

«Національний банк України за результатами опрацювання статистичної звітності банків виявив низку випадків, які свідчать про наявність динаміки збільшення заборгованості з перевищенням граничних термінів розрахунків за імпортними та експортними операціями клієнтів банків», — йдеться у документі.

Регулятор наголосив, що це негативно впливає на стан економіки України в умовах воєнного стану. Як відомо, раніше Пишний заявляв про те, що обсяг вчасно не повернутого валютного виторгу в країну становить $7 млрд, і обіцяв посилити контроль щодо цієї частини.

Тепер Нацбанк прямо звинуватив у проблемі фінансові установи.

«Поточний стан свідчить про недостатньо сумлінне виконання банками рекомендацій при здійсненні функцій агентів валютного нагляду, а також про те, що немає дієвого контролю з боку керівництва банків», — йдеться у листі № 25−0005/34314.

Регулятор нагадав, що валютний контроль та фінансовий моніторинг — прямий обов'язок банків, і вони зобов'язані його виконував, згідно з постановами НБУ № 8 від 2 січня 2019 року, № 65 від 19 травня 2020-го, № 18 від 24 лютого 2022-го та ін.

Тепер у Нацбанку хочуть, щоб ці напрямки були під прямим контролем кожного голови правління банку, і для ще більшої ефективності кожна структура має створити у себе центр компетенцій для розробки стратегії врегулювання проблем валютного контролю та фінансового моніторингу.

«Наголошуємо, що питання перебуває під постійною увагою з боку Національного банку, у тому числі у постійній взаємодії з правоохоронними органами, оскільки його вирішення має важливе значення для економіки держави загалом», — резюмується у листі № 25−0005/34314.