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28 травня 2024, 12:53

НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу. Залучатимуть правоохоронні органи

Національний банк зажадав від фінустанов посилити валютний контроль та фінмоніторинг за експортно-імпортними контрактами та створити у кожному банку з цією метою спеціальні «центри компетенції». Регулятор взяв проблему щодо пильного контролю та пригрозив, залучати правоохоронні органи для її вирішення.

Національний банк зажадав від фінустанов посилити валютний контроль та фінмоніторинг за експортно-імпортними контрактами та створити у кожному банку з цією метою спеціальні «центри компетенції».
Фото: НБУ

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Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив банкам у травневому листі № 25−0005/34314.

У ньому йдеться про те, що український бізнес почав частіше порушувати терміни повернення експортного виторгу та оплати за імпортними контрактами.

«Національний банк України за результатами опрацювання статистичної звітності банків виявив низку випадків, які свідчать про наявність динаміки збільшення заборгованості з перевищенням граничних термінів розрахунків за імпортними та експортними операціями клієнтів банків», — йдеться у документі.

Регулятор наголосив, що це негативно впливає на стан економіки України в умовах воєнного стану. Як відомо, раніше Пишний заявляв про те, що обсяг вчасно не повернутого валютного виторгу в країну становить $7 млрд, і обіцяв посилити контроль щодо цієї частини.

Тепер Нацбанк прямо звинуватив у проблемі фінансові установи.

«Поточний стан свідчить про недостатньо сумлінне виконання банками рекомендацій при здійсненні функцій агентів валютного нагляду, а також про те, що немає дієвого контролю з боку керівництва банків», — йдеться у листі № 25−0005/34314.

Регулятор нагадав, що валютний контроль та фінансовий моніторинг — прямий обов'язок банків, і вони зобов'язані його виконував, згідно з постановами НБУ № 8 від 2 січня 2019 року, № 65 від 19 травня 2020-го, № 18 від 24 лютого 2022-го та ін.

Тепер у Нацбанку хочуть, щоб ці напрямки були під прямим контролем кожного голови правління банку, і для ще більшої ефективності кожна структура має створити у себе центр компетенцій для розробки стратегії врегулювання проблем валютного контролю та фінансового моніторингу.

«Наголошуємо, що питання перебуває під постійною увагою з боку Національного банку, у тому числі у постійній взаємодії з правоохоронними органами, оскільки його вирішення має важливе значення для економіки держави загалом», — резюмується у листі № 25−0005/34314.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+64
potator
potator
28 травня 2024, 13:04
#
Чем больше фиктивных дипломов тем больше центров компетенции
+
0
zevs1
zevs1
28 травня 2024, 14:23
#
Согласен на 100%, Очередное падение гривны тому подтверждение.
+
+8
veritas69
veritas69
28 травня 2024, 13:13
#
Проблема подкралась исподтишка
+
+92
xo4y
xo4y
28 травня 2024, 13:16
#
Можливо потрібно сам персонал НБУ перевірити на фінмоніторинг. Наприклад Рожкову.))
+
+14
potator
potator
28 травня 2024, 13:24
#
Рожкову не трожь, болтливая пьяница всегда помогает
+
0
xo4y
xo4y
28 травня 2024, 13:34
#
Вона нагадує одну одіозну особу, яка колись була президентом, потім премєр міністр, а зараз просто шут
+
+15
junius
junius
28 травня 2024, 13:27
#
Чому коли я ставлю «like+», то система додає одразу +8? У всіх так?
+
+38
veritas69
veritas69
28 травня 2024, 13:34
#
Я сразу15 плюсую
+
0
junius
junius
28 травня 2024, 13:43
#
=))
+
0
Три літри
Три літри
28 травня 2024, 14:25
#
До чого тут банки? Хай цим податкова займається
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