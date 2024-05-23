Головне за четвер: НБУ обмежить перекази між фізособами та Кабмін хоче підвищити ПДВ і військовий збір

Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).

Мінфін знижує дохідність ОВДП: прораховуємо вигідність вкладень в них із огляду на курс

За даними НБУ, за 4 місяці 2024 року Мінфін залучив до бюджету від розміщення ОВДП на аукціонах 102,9 млрд грн, $763,6 млн та 557,2 млн євро. За цей же термін на погашення внутрішніх боргових зобов'язань було спрямовано 26,1 млрд грн, $810,9 млн і 555,5 млн євро.

У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Борги України: Скільки має виплатити Україна за 26 років та чим це загрожує українцям (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: Скільки має виплатити Україна; Розмір державного боргу; Середньозважена вартість боргу; Сума боргу на кожного українця; Прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 травня.

Декларації керівників НБУ: яку валюту обирають, чи довіряють банкам і крипті

Мабуть, ніхто в Україні не має більше інформації про надійність національної валюти, банківської системи та боргових паперів, як керівники НБУ. При цьому кожен із них має власні заощадження, і було б логічно припустити, що використовує знання, аби убезпечити свої гроші. В пошуках інсайдів редакція «Мінфіну» проаналізувала декларації членів правління НБУ.

Гривня падає: НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 24 травня 2024 року встановлено на рівні 39,9205 грн за 1 долар (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 23 травня — 39,8250. Курс євро становитиме 43,3137 грн за 1 євро (+0,2031 грн). Попередній максимум було встановлено 22 травня — 43,2643 грн за євро.