Головне за четвер: НБУ обмежить перекази між фізособами та Кабмін хоче підвищити ПДВ і військовий збір

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23 травня 2024, 20:01

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 травня 2024, 22:27
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