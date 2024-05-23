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23 травня 2024, 16:08

Гривня падає: НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться в даних НБУ.

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.
Фото:depositphotos

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Як змінився курс долара

Офіційний курс на 24 травня 2024 року встановлено на рівні 39,9205 грн за 1 долар (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 23 травня — 39,8250.

Як змінився курс євро

Курс євро становитиме 43,3137 гривень за 1 євро (+0,2031 грн). Попередній максимум було встановлено 22 травня — 43,2643.

Ситуація на міжбанку

За даними фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева, сьогодні курс долара на міжбанку в певні моменти перевищував психологічний поріг у 40 гривень.

Частина угод під час продажу долара проходила за рівнем 40−40,05 гривень за долар.

НБУ досить активно «боровся» з таким зростанням котирувань і був присутнім на ринку з інтервенціями з продажу долара практично всю активну фазу торгів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+41
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
23 травня 2024, 16:24
#
40 на завтра… и погнали в тцк…
+
0
Ranet
Ranet
23 травня 2024, 16:45
#
Стесняюсь спросить, со вчерашнего дня прошло уже два года? 😂
+
0
Sarevok
Sarevok
23 травня 2024, 16:48
#
Доллар, расти!
+
0
Vadim531
Vadim531
23 травня 2024, 16:49
#
«А шо такое?»
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 травня 2024, 16:55
#
МВФ приїздить, а по домовленостях в нас курс в цьому році 42,50. Поїдуть понизять до 40
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 травня 2024, 17:22
#
Alex2006 кудись пропав, а так хотілося послухати коментарі «експерта».
+
0
Lolik1837
Lolik1837
23 травня 2024, 17:30
#
«Alex2006 кудись пропав, «

Они вместе с «кверти1999» по мордасям боятся получить, эксперты х…евы
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