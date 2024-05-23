Гривня падає: НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться в даних НБУ.

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Як змінився курс долара

Офіційний курс на 24 травня 2024 року встановлено на рівні 39,9205 грн за 1 долар (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 23 травня — 39,8250.

Як змінився курс євро

Курс євро становитиме 43,3137 гривень за 1 євро (+0,2031 грн). Попередній максимум було встановлено 22 травня — 43,2643.

Ситуація на міжбанку

За даними фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева, сьогодні курс долара на міжбанку в певні моменти перевищував психологічний поріг у 40 гривень.

Частина угод під час продажу долара проходила за рівнем 40−40,05 гривень за долар.

НБУ досить активно «боровся» з таким зростанням котирувань і був присутнім на ринку з інтервенціями з продажу долара практично всю активну фазу торгів.