ВВП зріс на 4,3%, Україна виконала всі маяки МВФ: головне за 22 травня

У квітні 2024 року ВВП за попередніми даними зріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року. У підсумку за січень-квітень цього року зростання оцінюється на рівні 4,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Україна виконала всі структурні маяки МВФ для четвертого перегляду програми EFF

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

НБУ знизив офіційний курс гривні до нового мінімуму

Національний банк України встановив на 23 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8250 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки. Це новий історичний мінімум.

За час великої війни українці придбали облігацій на трильйон гривень

З початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн грн.

Швеція планує надати Україні понад $7 мільярдів військової підтримки протягом трьох років

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією «Шведські демократи» програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад $7 млрд) протягом трьох років.