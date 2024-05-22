Національний банк України встановив на 23 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8250 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки. Це новий історичний мінімум. Попередній мінімум було встановлено 22 травня — 39,8052 грн/$.
22 травня 2024, 16:41
НБУ знизив офіційний курс гривні до нового мінімуму
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Валютний ринок
НБУ на 23 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,11 грн. Європейська валюта подешевшала на 15 копійок.
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Джерело: Мінфін
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