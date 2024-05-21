Кабмін дозволив видавати повістки цілодобово. З 18 липня їх розсилатимуть поштою

Представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово. Відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.

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Де вручатимуть повістки

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Так, повістки мають право вручати:

представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

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представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Крім того, з 18 липня повістки до територіальних центрів комплектування (ТЦК) зможуть надсилати поштою. Така повістка вважатиметься підтвердженою, якщо зафіксували відмову її отримання або відсутність військовозобов'язаного за адресою проживання.