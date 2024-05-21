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21 травня 2024, 8:53

Кабмін дозволив видавати повістки цілодобово. З 18 липня їх розсилатимуть поштою

Представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово. Відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.

Представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово.
Фото:24tv.ua

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Де вручатимуть повістки

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Так, повістки мають право вручати:

  • представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

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  • представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

  • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Крім того, з 18 липня повістки до територіальних центрів комплектування (ТЦК) зможуть надсилати поштою. Така повістка вважатиметься підтвердженою, якщо зафіксували відмову її отримання або відсутність військовозобов'язаного за адресою проживання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+105
Exba
Exba
21 травня 2024, 9:23
#
Дни и ночи у мартеновских печей…
+
0
Riojas
Riojas
21 травня 2024, 10:44
#
Если бы, ахаха. ТЦК работает с 9 (по факту с 10) до 15 с перерывом на обед. Определенные лица могут принимать, например, по четным вторникам (два приемных дня в месяц)
+
+45
zevs1
zevs1
21 травня 2024, 9:29
#
Начинать нужно с детей чиновников, так как сами чиновники установили себе бронь.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 травня 2024, 10:27
#
32−33;37;41−45;22−24
+
+15
bonv
bonv
21 травня 2024, 10:46
#
До останнього українця і гірше ж точно не буде ©
+
+15
bonv
bonv
21 травня 2024, 10:47
#
На українську владу чекають численні судові позови.
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди.
Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття.
Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця? Подякуйте З Е!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 травня 2024, 11:09
#
Москалі, ппц, як радіють зараз по всіх мережах і дякують нашим тецекашникам.
Це 100% проти нашої країни.
+
0
Riojas
Riojas
21 травня 2024, 11:25
#
Звертаю увагу, що за Порошенка не вводили воєнного стану, однак було ухвалено декілька указів про мобілізацію. За тими указами мобілізація була антиконституційною. https://hromadske.ua/posts/chi-zakonna-mobilizaciya-ta-chi-pozbavlyat-uhilyantiv-gromadyanstva-poyasnyuye-ekssuddya-konstitucijnogo-sudu
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
21 травня 2024, 10:53
#
А раньше они типа повестки не круглосуточно выписывали?
На блокпостах круглые сутки выписывали, рейды по кафе-барам тоже не утром проходили.
Или они теперь домой повестку приносить будут в 2 часа ночи? И сразу в воронок садить и увозить в неизвестном направлении?
Прям всё по канонам их дедушек/прадедушек НКВДшных.
+
0
Tido oss
Tido oss
21 травня 2024, 11:42
#
Постанова не е закон
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