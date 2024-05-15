Головне за середу: ЄС готує нові санкції для банків, ЄБРР прогнозує уповільнення росту економіки України

Франція та Нідерланди домагаються запровадження санкцій Євросоюзу для будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським збройним силам оплачувати товари чи технології для виробництва зброї.

Нацкомісія остаточно скасувала сертифікацію фахівців на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців.

ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у цьому році

Очікується, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році.

Євро займає перше місце у структурі держборгу України

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро становить 33,2%, а частка долара США — 26,3%. Левову частку у розрізі кредиторів займає міжнародна допомога від країн-партнерів та МФО — 53,8%.