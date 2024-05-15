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15 травня 2024, 15:12

ЄС може ввести нові жорсткі санкції для банків по всьому світу за співпрацю з росією

Франція та Нідерланди домагаються запровадження санкцій Євросоюзу для будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським збройним силам оплачувати товари чи технології для виробництва зброї. Про це повідомляє Reuters.

Франція та Нідерланди домагаються запровадження санкцій Євросоюзу для будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським збройним силам оплачувати товари чи технології для виробництва зброї.

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У середу посли урядів країн ЄС обговорять цю пропозицію в рамках 14-го пакету санкцій проти росії, який зараз готує блок. Відповідно до цієї пропозиції, будь-якій фізичній чи юридичній особі в Євросоюзі може бути заборонено вести справи з будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським збройним силам отримувати підсанкційні товари та технології подвійного призначення.

Така заборона може стати потужним важелем тиску на фінансові інститути Близького Сходу, Туреччини чи навіть Китаю для того, щоб вони не брали участі в угодах щодо постачання до росії санкціонованих ЄС товарів подвійного призначення, оскільки тоді ці банки чи організації можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових. ринків ЄС.

Представники ЄС повідомили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які подібні санкції разом із фінансовими інститутами США, що зробить цей інструмент ще ефективнішим.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
youknow
youknow
15 травня 2024, 16:03
#
«ЄС може ввести», а може і не ввести. побачим по факту. Нехай почнуть з райфазенбанку на росії, а так аж смішно, ніби на шоу якомусь.
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0
bonv
bonv
15 травня 2024, 16:58
#
Міністерство фінансів США попередило в письмовій формі австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через ділові відносини з РФ.
Про це пише Reuters.
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