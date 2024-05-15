Нацкомісія остаточно скасувала сертифікацію фахівців на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців. Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

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Відтепер працівникам професійних учасників ринків капіталу не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності.

Очільник НКЦПФР Руслан Магомедов назвав «застарілою конструкцією» правило, за яким працівник та директор повинні були кожні три роки отримувати сертифікат.

Раніше всі особи, що мали намір займатися професійною діяльністю на фондовому ринку, повинні були отримати відповідний сертифікат. Для цього необхідно було зібрати пакет документів, а сама послуга коштувала 450 грн та займала часу до 30 діб. Лише з відповідним сертифікатом особа отримувала право на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

У листопаді 2022 року НКЦПФР фактично скасувала процедуру сертифікації учасників під час війни. Обов’язок перевіряти кваліфікацію, ділову репутацію та відсутність конфлікту інтересів переклали на керівника компанії, а регулятор став контролером дотримання цих вимог.