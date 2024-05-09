Головне за четвер: Українські корпоративні облігації, штрафи для ухилянтів та Ukraine Facility

До 28% річних у гривні та 14% у доларах — таку дохідність зараз можна отримати за окремими корпоративними облігаціями. Чи безпечно наразі у них інвестувати, де можна знайти ці папери та як ринок переживає повномасштабну війну, розповідає «Мінфін».

Рада підвищила штрафи для ухилянтів

Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Який, зокрема, в кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів.

Чим закінчилася спроба грузинського TBC Bank Group зайти в Україну

Наприкінці квітня українські ЗМІ облетіла новина про те, що найбільший банк Грузії отримав дозвіл від Антимонопольного комітету на придбання української платіжної системи. Цю новину багато хто сприйняв як факт виходу грузинів на наш ринок, що вже відбувся. Проте реальність виявилася зовсім іншою.

Ukraine Facility: Посли країн-членів ЄС підтримали план

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали план для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою Європейської комісії.

Вперше з початку великої війни іноземний інвестор подав до НБУ заявку про купівлю акцій українського банку

Вперше з початку повномасштабного вторгнення почав відновлюватись інтерес іноземних інвесторів до українських банків. 2024 року Нацбанк зафіксував першу таку заявку на придбання суттєвого впливу з боку інвестора з Нідерландів. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомили в Нацбанку.