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9 травня 2024, 20:00

Головне за четвер: Українські корпоративні облігації, штрафи для ухилянтів та Ukraine Facility

Українські корпоративні облігації: хто випускає, де придбати та чи вигідніші вони за ОВДП

До 28% річних у гривні та 14% у доларах — таку дохідність зараз можна отримати за окремими корпоративними облігаціями. Чи безпечно наразі у них інвестувати, де можна знайти ці папери та як ринок переживає повномасштабну війну, розповідає «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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