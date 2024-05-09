Рада підвищила штрафи для ухилянтів

Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Який, зокрема, в кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Фактично запроваджуються три режими — порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Відповідно, штрафи за ст. 210, що стосуються військового обліку, становитимуть:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 грн ;

; у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 грн.

Відповідно до ст. 210−1, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян — від 5 100 до 8 500 грн ;

; для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 грн.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян — від 17 000 до 25 500 грн ;

; для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще повинен підписати президент України.

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Після цього за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 000 грн. А підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 000 грн.

Важливе уточнення. Положення ст. 210 та 210−1 не застосовуються, якщо ТЦК має можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів.

Штрафування заочно

Стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф.

Наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитись зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису.

Наразі ж стаття 258 КУпАП доповнюється нормою про те, що протокол за ст. 210 і 210−1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період і якщо особа не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

При цьому є застереження, що військовозобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. А ще підтвердження про належний виклик має бути у ТЦК.

Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров'я тощо), не з'явилася за повісткою, то військкомат виносить ухвалу про штраф без протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи, які саме — у законопроекті не вказано.

Що ще змінить новий закон

Новий закон продовжує термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу.

А у випадках, необхідних для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення — до трьох діб.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав «бойову повістку», але не з'явився без поважної причини.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.