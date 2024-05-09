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9 травня 2024, 12:16

Рада підвищила штрафи для ухилянтів

Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Який, зокрема, в кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.
Фото: НБУ

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Фактично запроваджуються три режими — порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Відповідно, штрафи за ст. 210, що стосуються військового обліку, становитимуть:

  • у мирний час — від 3 400 до 5 100 грн;
  • у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 грн.

Відповідно до ст. 210−1, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

  • для громадян — від 5 100 до 8 500 грн;
  • для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 грн.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

  • для громадян — від 17 000 до 25 500 грн;
  • для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще повинен підписати президент України.

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Після цього за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 000 грн. А підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 000 грн.

Важливе уточнення. Положення ст. 210 та 210−1 не застосовуються, якщо ТЦК має можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів.

Штрафування заочно

Стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф.

Наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитись зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису.

Наразі ж стаття 258 КУпАП доповнюється нормою про те, що протокол за ст. 210 і 210−1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період і якщо особа не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

При цьому є застереження, що військовозобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. А ще підтвердження про належний виклик має бути у ТЦК.

Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров'я тощо), не з'явилася за повісткою, то військкомат виносить ухвалу про штраф без протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи, які саме — у законопроекті не вказано.

Що ще змінить новий закон

Новий закон продовжує термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу.

А у випадках, необхідних для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення — до трьох діб.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав «бойову повістку», але не з'явився без поважної причини.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 52

+
+359
bonv
bonv
9 травня 2024, 12:34
#
На українську владу чекають численні судові позови.
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди. Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття. Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця? Подякуйте З Е!
+
+54
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 12:42
#
Подякуйте З Е!

Подякуєм, якщо країну збережем. А ні то й ні. Ситуація з людьми критична, москалі, при в рази більшиз втратах, закривають їх, Україна не може і не буде бавитись в демократію в цьому питанні. Йолоп той, хто цього не розуміє.

P. S. Половина з 73% головували не за зеленського, а проти порошенка, передавайте вітання пороху.
+
+140
bonv
bonv
9 травня 2024, 12:49
#
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави.
Зоя Казанжи, журналістка.
+
+69
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 13:01
#
1)Почитайте біографію того, кого цитуєте.
2) Повторю ще раз — проти пороха, до якого все вищеперечислене відноситься ще в більшій мірі.
+
+169
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:02
#
Від безвізу до безпаспорту за 5 років.
Гарно зробили їх разом!!!
+
+39
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 13:06
#
Навіщо ви маніпулюєте? Безвіз і зараз діє, а за те що ви не можете виїхати пишіть у кремль.
+
+146
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:10
#
Яка може бути мобілізація коли нелох сказав/пообіцяв, що треба просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі??? Тому його і вибрали на виборах.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
На дворі 2024 рік. Ще минулого року всіх перемогли боневтік.
Якщо головний ідол і бог країни в свій час проігнорував чотири повістки, люди мають підстави вважати, що в праві робити так само… Нехай Квартал95 воює! Де краще???
+
+25
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 13:13
#
треба просто перестати стріляти

А потім він став президентом, і зрозумів, що з ним — українцем, ніхто не буде розмовляти. Що путін чекає на переговори лише раком із змащеним задом на капітуляцію. Він зрозумів, але багато з тут коментуючих все ще не розуміють. =)
+
+173
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:14
#
Все правильно сказав, зелена *** всіх розвів, а зараз встановив диктатуру і хоче правити вічно.
Поки зеленський при владі, шансів зберегти країну — 0!
+
+38
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 13:18
#
Дурниці, ніяких виборів до закінчення війни не буде. Тобто ця влада це єдине що в нас є, яка б гівняна вона не була. А ситуація, де українці ненавидять власну владу більше ніж москалів вигідна, підігрівається й проплачується з кремля.
+
+133
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:21
#
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, — Володимир Кличко.
Український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в росії.
Про це він сказав в інтерв'ю focus online. «Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану — все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія», — заявив спортсмен. За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: «Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у росії». Боксер вважає, що найголовніше — це дати змогу проголосувати військовим, які на передовій захищають Україну.
***
«Захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно»: Зеленський — про вибори путіна.
«Зеленський захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно».
+
+15
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 13:27
#
Як же ми жили без експертної думки Володимира Кличка…
Може ще Віталія зацитуєте? =)
+
+77
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:36
#
Чому звільнили Залужного: Зеленський дав різку відповідь.
«Чому я когось змінюю — це наш внутрішній момент», — відповів президент.
Аналітики видання Financial Times звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах. Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
+
0
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 14:00
#
Аналітики нехай і далі аналізують, а нам тут війну вести. Коли закінчиться війна, якщо при цьому Україна буде існувати, у зеленського не має шансів виграти вибори. Програє як Черчіль в 1945. Думаєте він того не розуміє? Думаєте він так само як порох живе ілюзіями другого терміну? =)
+
+7
bonv
bonv
9 травня 2024, 14:17
#
Так по приколу вибрали нелоха з непрофанами щоб не стало ще гірше. Для чого армію модернізувати та гроші в ЗСУ вкладати якщо є важливіші справи — Велике ЗЕ-Крадівництво.
Результати чергового опитування соціологічної групи «Рейтинг» виявились шоком для зе-влади. Згідно з ним, число українців, які схвалюють діяльність президента, різко упало.
Якщо торік у вересні таких було 42 відсотки, то у лютому 2024-го — залишилося лише 22 відсотки. Можна лише уявити собі настрій рейтингозалежного Володимира Олександровича, коли йому на стіл лягли папірці з такою циферією.
А третина українців категорично не сприймають того, що робить живе уособлення справедливого вчителя Голобородька зі серіалу «Слуга народу».
Я цілком усвідомлюю, що ці цифри, — лише верхівка айсберга суспільних настроїв.
21 травня 2024 року кінець каденції 6-го.
+
0
BobKickass
BobKickass
9 травня 2024, 15:06
#
Вибори будуть після закінчення війни. Із задоволенням послухаю соціологію, якщо скажете коли закінчиться війна! До того це все до ср.ки. Я буду аплодувати стоячи, якщо в момент такого жаданого розпаду рф рейтинг зеленського буде нульовим.
+
+293
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 травня 2024, 13:03
#
І який же план у нашого Великого Вождя? Контрнаступ у 25-му? А потім контрнаступ у 27-му? А потім контрнаступ у 30-му? І перед кожним контрнаступом нова хвиля бусифікації, аж поки бусифікують жінок, дітей, котів, собак і морських свинок? Всіх, крім чинуш, сіловиків, олігархічного бізнесу та друзів і родичів вище зазначених.
Здається мені, що вся ця двіжуха лише заради збереження військового стану, який відстрочує вибори і продовжує необмежену владу Великого Вождя. Бо в іншому разі, маючи зараз на руках значний об'єм американської зброї, можна починати переговори з Рашкою з відносно сильної позиції.
Крим і Донбас ми вже не повернемо, це очевидно після півторарічного стояння фронту на місці, але принаймі можна добитись на переговорах прийнятних результатів. Бо якщо воювати до безкінечності, то колись наші союзники таки не дадуть нам зброї або закінчаться бусифіковані, або буде бунт. А москалі скористаються цим і отримають всю країну. Великий же Вождь просто розведе руками і здрисне десь в Ізраїль, прихопивши з собою державну казну. Благо і у Вождя і у всього правлячого класу на Заході заготовлені запасні аеродроми.
+
+7
Roofil
Roofil
9 травня 2024, 14:17
#
Голосували проти Пороха…
+
+30
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
9 травня 2024, 15:13
#
…і тепер рахунки прийшли…
+
+223
Sikoka
Sikoka
9 травня 2024, 12:39
#
Ухилянт нелох подпишет закон про борьбу с ухилянтами , теперь вы видели все
+
+54
Bookseller
Bookseller
9 травня 2024, 12:40
#
Есть такой важный закон, где сказано, что если новый закон влияет на бюджет (а новый закон о штрафах влияет на бюджет) то он вступает в силу только с 1 января 2025 года. Так что оспорить такие штрафы в этом году будет просто.
+
+9
innapcholko
innapcholko
9 травня 2024, 12:49
#
Пока ты оспариваешь решение — твои счета блокирует исполнительная служба!
+
+39
Bookseller
Bookseller
9 травня 2024, 12:51
#
А ты не используй укрбанки, я не использую. У меня только зарубежные карты и биткоин.
+
+13
Sinteo
Sinteo
9 травня 2024, 14:28
#
Да что ты говоришь. Так вот просто онлайн в зарубежном банке открыть счет и закидывать туда деньги с зарплаты?
+
+247
HooToo
HooToo
9 травня 2024, 12:48
#
Микола «ухилянт», але Микола донатив, платить не малі податки і «невтік». Тепер Микола буде збирати гроші щоб заплатити свій штраф. Все одно ці гроші підуть на армію, правда ж?
+
+15
Три літри
Три літри
9 травня 2024, 14:51
#
Микола оновлює свої дані і не платить ніяких штрафів
+
+81
bonv
bonv
9 травня 2024, 12:50
#
Зеленський чотири рази «відкосив» від армії — Міноборони.
Кандидат у Президенти шоумен Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, надіслані йому під час мобілізації 2014 -2015 років.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.
Зокрема, у документі йдеться, що громадянин Зеленський Володимир Олександрович є придатним для військової служби, але службу у ЗСУ не проходив.
«Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В. О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015
«Громадянин Зеленський В. О. до військового комісаріату за викликом не прибував».
Нагадаємо, що 12 квітня народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міноборони, аби там спростували чи підтвердили інформацію, чи ухилявся Зеленський від мобілізації у 2014 році.
У штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.
Дуже *стремний* товарісЩ.
+
+176
Vlad98
Vlad98
9 травня 2024, 13:21
#
Навряд чи могилізація ботанів і бухгалтерів сильно допоможе на фронті. Думаю, навіть не окупляться витрати на їх навчання і обмундирування. Та й взагалі, як 100 чоловік без зброї можуть перемогти 700 чоловік зі зброєю? Навіть якщо партнери їм продадуть в кредит якись старий металобрухт? Думаю, в результаті закону основним наслідком буде те, що частина бізнесу перейде у тінь.
+
+69
Mini Mi
Mini Mi
9 травня 2024, 13:22
#
Ну что ж тут сказать, после 26 года видать придется окончательно перестать держать любые деньги на укр. картах.
+
+29
Игорь УА
Игорь УА
9 травня 2024, 13:32
#
Ті хто зараз розпереживався за штрафи, невде ви думаєте що при русні ви зможете нормально жити?
Ви думаєте лише прапори зміняться? Не вгадали, ви втратите все: майно, волю, честь дружини, багато хто своє життя…
Альтернативи немає, інакше русня вас «научит Родину любить» по-справжньому.
Переживати що минуле життя скінчилося треба було 24.02.2022 р., а не зараз.
+
+108
Dmitrik7
Dmitrik7
9 травня 2024, 13:39
#
Так это, тут та же перпсективка, не?
+
+93
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 травня 2024, 13:55
#
А чого взагалі питання ставиться таким чином — або чорне або біле? Або перемога або окупація? Між цими крайнощами здається є купа можливих напівтонів та компромісних варіантів.
І взагалі, чи можна це назвати перемогою, якщо кордони 1991 року будуть досягнуті через 10 років але на фронті поляже 5−6 мільйонів чоловіків? Навіть якщо після цього Рашка розвалиться, України теж не буде.
І кому це вигідно? Кому дістануться спорожнілі території? Бо ситуація вкрай подібна до Другої Світової. Тоді теж полягли мільйони наших, а справжніми переможцями виявились Москва і англосакси, які в Ялті поділили світ. Україна не отримала нічого, крім продовження совкового рабства ще на десятки років.
+
+63
Бедный папа
Бедный папа
9 травня 2024, 13:59
#
Две лопаты выдать гражданину `Игорь УА` вне очереди.
+
0
Riojas
Riojas
9 травня 2024, 14:27
#
Ну так значит двигать отсюда надо. Тут и без бурятов уже все это на подходе…
+
0
zerotoler
zerotoler
9 травня 2024, 14:32
#
З якого напрямку пишешь?
+
+136
Dafxf4300
Dafxf4300
9 травня 2024, 13:38
#
Я вибачаюсь, це вже шашлики чи ще ні?
+
+22
youknow
youknow
9 травня 2024, 13:48
#
Таке......, все одне русня розвалиться та здрисне гнити на свої болота. у них ВЖЕ скорочення фінансування ЖКГ на 22,7% в цьому кварталі (в порівнянні з 2023 роком), виплати тим кого підтопило на росії — отримало лише 10% заявітелей-підтопленців по 10т. «рупій» (це половина оголошеної путлером суми) здихають паскуди, природа допомогає, потім від хвороб та голоду верещати почнуть...«денег нет но вы держитесь»©(ручне скажене ведмедя).
допомога від наших закордонних партнерів у вигліді зброї, збереже життя нашим військовим.
мобілізація нікуди не зникала, просто продовжується. ці оновлення-нововведення оновлять данні чоловіків, відправлять частину військових з тцк, тероборони, військових частин на фронт, та на їх місце прийдуть мобілізовані.
але корупція в Україні, будь куди з початком війни, нажаль не зникла. тому можливий гвалт
+
+7
bonv
bonv
9 травня 2024, 13:50
#
При Порошенко кордони були відкриті. Можна було пити каву у Відні. Від кави в Криму до кордонів 1991 року…
Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
Як реготати на концертах Кварталу та голосувати за Зеленського — так 13,5 млн веселих громадян. А як підтримувати переможну, військову ходу величного лідера Криворіжжя та світу — так нема охочих. Пам’ятаю як героїчно Зеленський воював в АТО з 2014−2019 роках. Вороги з КВН знали цього Квартального супермена, складали легенди про його героїзм та незламність.
Хтось вже охрестив законом про могилізацію.
+
0
youknow
youknow
9 травня 2024, 14:00
#
При П.Порошенко, дякуючи Богу, не було повномаштабної війни. але від Порошенко це не залежило
+
+7
bonv
bonv
9 травня 2024, 14:01
#
Війна у нас з 2014 року.
+
0
youknow
youknow
9 травня 2024, 14:06
#
Війна в (з)2014 та в 2022 роках це різні маштаби. не вірю що ви не помітили
+
0
bonv
bonv
9 травня 2024, 14:19
#
Просто перестати стріляти — тому його і вибрали. А тепер про різні війни? Одна війна!
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Нелох на шашлички.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
9 травня 2024, 14:03
#
Янелох
+
+15
Sahsa561
Sahsa561
9 травня 2024, 14:44
#
Як на мене це складні і не популярні рішення, вони точно не ідеальні, але я не бачу що треба робити в данному випадку і прочитавши тут половину коментів побачив тільки розмазування соплів і пару ботів. Конструктива в комменатх нема.
Я теж не можу запропонувати ніякого толкового рішення, тому погоджуюсь з тим, що зараз пропонує влада, тому що дякуючи в першу чергу Зеленському країна досі існує і нам досі допомогають, що саме необхідне наразі для виживання.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 травня 2024, 15:11
#
Дякуючи в першу чергу ЗСУ країна досі існує і нам досі допомогають, що саме необхідне наразі для виживання.
А Зєлєнь тільки проблеми створює своєю нечесністю, лицемірством та бездарним управлінням.
+
0
zerotoler
zerotoler
9 травня 2024, 14:51
#
Та зменшила застави для корупціонерів
+
0
Три літри
Три літри
9 травня 2024, 14:56
#
Ні, не зменшила
+
0
zerotoler
zerotoler
9 травня 2024, 15:03
#
Микитасю передавай привіт
+
0
Три літри
Три літри
9 травня 2024, 15:12
#
Нагадай коли Верховна рада розглядала питання застави Микитася
+
+29
SamBB
SamBB
9 травня 2024, 14:54
#
Прикольно… все своє життя справно платив податки на утримання всіх цих чинуш, поліцейських та силовиків, які б забезпечували спокій, правосуддя, справедливість та захист кордонів в країні, а тут виявляється що вони то утримувались лише для того щоби при першому шухері звалити в буковельський котел та, згодом, для пакування простолюдинів в бусікі незламності. І при тому всі заброньовані силовики та чинуші з марафону торочуть що демократія не на часі і конституція на паузі бо інакше не переможемо…
+
0
innapcholko
innapcholko
9 травня 2024, 14:55
#
Чувак хорошо по полкам раставил:

https://www.youtube.com/watch?v=y6eqGry4i6M
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0
Ranet
Ranet
9 травня 2024, 15:09
#
Военное положение — это особый правовой режим в МИРНОЕ время! Зачем вводить военное положение, да еще и продлевать его каждые три месяца в военное время?
Кто-то объявил войну, чтобы настало военное время? Ориентируйтесь на МВФ, тот не кредитует страны в состоянии войны.
А штраф в €200 еще нужно уметь наложить.
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