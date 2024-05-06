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6 травня 2024, 12:11

Кабмін оприлюднив зарплати топчиновників. Хто отримав найбільше

Кабмін оприлюднив дані про заробітні плати прем'єра та віцепрем'єрів за квітень 2024 року. Про це повідомив Урядовий портал.

Кабмін оприлюднив дані про заробітні плати прем'єра та віцепрем'єрів за квітень 2024 року.
Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема

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Хто та скільки отримав

Фактично отримана зарплата прем'єр-міністром Денисом Шмигалем становила 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата — 96 155 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 48 077 грн;

  • заробітна плата за час відрядження — 48 077 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Фактична зарплата першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко становила 72 207 грн.

Нарахована заробітна плата — 89 698 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 43 706 грн;

  • заробітна плата за час відрядження — 34 965 грн;

  • допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації - 11 026 грн;

Сума утриманих податків становила 17 491 грн,

Фактично отримана заробітна плата віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною становила 80 842 грн.

Нарахована заробітна плата — 100 425,70 гривні, зокрема:

  • посадовий оклад — 83 042 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 17 382 грн.

Сума утриманих податків становила 19 583 гр.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук фактично отримала 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата — 96 155 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 65 560 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 30 594 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Фактично отримана зарплата віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим становила 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата (посадовий оклад) становила 96 155 грн. Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков фактично отримав 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата — 96 155 грн зокрема:

  • посадовий оклад — 74 301 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 21 853 грн.

Сума утриманих податків складала 18 750 грн.

Фактично отримана заробітна плата міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим становила 72 196 грн.

Нарахована заробітна плата — 178 914 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 87 413 грн;
  • відпустка — 2 780 грн;
  • матеріальна допомога на оздоровлення — 84 350 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 4 370 грн.

Сума утриманих податків складала 34 888 грн.

Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема фактично отримав 110 128 грн.

Нарахована заробітна плата — 136 806 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 71 010 грн;
  • надбавка за ранг — 800 грн;
  • надбавка за вислугу років — 25 730 грн;
  • надбавка за роботу з таємними документами — 18 379 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 20 885 грн.

Сума утриманих податків становила 26 677 грн.

Фактично отримана зарплата першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Костянтином Мар'євичем становила 82 357 грн.

Нарахована заробітна плата — 102 307 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 87 301 грн;
  • надбавка за ранг — 800 грн;
  • надбавка за вислугу років — 14 206 грн.

Сума утриманих податків складала 19 949 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Олегом Войтовичем становила 99 735 грн.

Нарахована заробітна плата — 123 894 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 67 459 грн;
  • надбавка за ранг — 800 грн;
  • надбавка за вислугу років — 22 698 грн;
  • надбавка за роботу з таємними документами — 13 095 грн.
  • заробітна плата за час відрядження — 19 841 грн.

Сума утриманих податків становила 24 159 грн.

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів Павло Полянський фактично отримав 92 165 грн.

Нарахована заробітна плата становила 114 491 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 87 301 грн;
  • надбавка за ранг — 1000 грн;
  • надбавка за вислугу років — 26 190 грн.

Сума утриманих податків становила 22 325 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Ігорем Яременком становила 102 546 грн.

Нарахована заробітна плата — 127 386 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 7575 396 грн;
  • надбавка за ранг — 800 грн;
  • надбавка за вислугу років — 26 190 грн;
  • надбавка за роботу з таємними документами — 1313 095 грн;
  • заробітна плата за час відрядження — 11 904 грн.

Сума утриманих податків становила 24 840 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Володимиром Федорчуком становила 102 707 грн.

Нарахована заробітна плата — 127 586 грн, зокрема:

  • посадовий оклад — 87 301 грн;
  • надбавка за ранг — 1 000 грн;
  • надбавка за вислугу років — 26 190 грн;
  • надбавка за роботу з таємними документами — 13 095 грн.

Сума утриманих податків складала 24 879 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 12:28
#
Так что это не … информация служебного пользования…
И что оказывается она (информация) доступна и не несет …гос тайны???
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0
bonv
bonv
6 травня 2024, 12:42
#
Як військові на «нулі»…
+
+110
BrutForce
BrutForce
6 травня 2024, 12:51
#
Не вірю. При всій повазі до того що робить Михайло Федоров, не вірю що він живе на 77к грн, бо бачив що їздить на Audi E-tron, і бачив на власні очі як його зупиняла поліція на Глибочицькій взимку за проїзд на червоне, віддала честь і відпустила. А за сто метрів до цього інший патруль зупинив таксиста на Hyundai Sonata за заїзд у двір через трамвайну колію на порожній дорозі, що звісно порушення, але небезпеки суспільству не несло, і честь таксисту звісно ніхто не віддавав, а почали оформлення протоколу. Я лише за щоб ефективні менеджери-чиновники заробляли багато, навіть дуже багато, якщо вони при цьому не крадуть. Але не треба тут цього очковтирання про зарплату в 77к грн, на кого це розраховано на цьому сайті? Тут всі розумні люди.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 13:00
#
А на кого была расчитана «рехформа» гос службы яценюка -порошенко?
Понятно что это полный бред!
А вот когда журналист В. Сюмар. ставши депутатом, уже в 2016 году декларирует квартиру на Кропивницкого (вы же знаете где это). так это как-то никого не особо не волновало!
Ну, а с квартирой луценко юры, проблем нет? Список продолжать?
Меня лично всегда интересовало. ка парубий мог жить в квартире (купленную в 2017 году) на (бывшей) московской и слушать каждое утро ненавистные колокола Печерской Лавры?
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
6 травня 2024, 14:37
#
Так федоров ойтішнєг! він з 18-ти в інтернеті заробляє - продає жирним кобітам липову панацею для схуднення!
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
6 травня 2024, 13:05
#
Це такий наївний спосіб надурити посполитих, показуючи їм, що прем'єр-міністр отримує всього лише вп’ятеро більше, ніж касир в АТБ, та вдвоє менше ніж синьор девелопер в середньої паршивості IT компанії. А отже Україна — держава просто неймовірної, фантастичної рівності і соціальної справедливості. Майже як Совок, де самого червоного царя називали товаріщем.
Правда залишаються за кадром корупційні доходи цих ясновельможних панів і пані. А вони можуть сягати десятків або навіть сотень тисяч доларів на місяць. Тому свої офіційні зарплати вони могли б просто роздати дітям на цукерки чи віддати на благодійність і навіть не відчули б жодного дискомфорту.
+
+11
veritas69
veritas69
6 травня 2024, 13:26
#
Напня нам знати їх зарплати. розпишіть всі схеми дерибану бюджету, а ми самі порахуємо скільки вони вкрали
+
+11
bonv
bonv
6 травня 2024, 13:51
#
Бійці на фронті змушені витрачати особисті кошти на потреби підрозділів: в ЗСУ назвали суми.
Бійці на фронті не тільки воюють на полі бою, але й частину своїх коштів з виплат віддають на потреби підрозділу.
Про це сказав військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що бійці витрачають власні кошти на потреби армії, зокрема, на придбання запчастин, ремонт техніки для своїх підрозділів.
«В мене немає дружини і дітей. І я витрачаю відсотків 70. А 30% — на себе любимого», — зазначив він.
При цьому розповів, що в кожного різна ситуація і хтось витрачає на загальні потреби більше, а хтось менше особистих коштів.
«Але в основному десь від 20 до, як в моєму випадку, 70% власних коштів», — наголосив Козінчук.
Також розповів, що в його бригаді є фонд для поховання.
«В нас є таке поняття як спільний фонд, який ми створили на поховання. Але ми користуємося ним і для живих також», — зазначив психолог.
Козінчук розповів, що з ним служить чоловік, в якого шестеро дітей і він витрачає на себе дуже мало грошей, а дружина йому дорікає, що він не тільки служить, а ще й свої кошти дає не на дітей, а на армію. Козінчук зазначив, що вже всі жартують, що будуть забезпечувати разом його шестеро дітей. Він розповів, що ці збори потрібні, щоб забезпечувати підрозділ необхідним.
«Це питання виживання. Це не питання етики», — додав психолог.
Скільки топчиновники пожертвували на ЗСУ?
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
6 травня 2024, 15:42
#
Дайте мені посаду премьер-міністра і можете зарплату взагалі не платити.
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