Кабмін оприлюднив дані про заробітні плати прем'єра та віцепрем'єрів за квітень 2024 року. Про це повідомив Урядовий портал.
Кабмін оприлюднив зарплати топчиновників. Хто отримав найбільше
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто та скільки отримав
Фактично отримана зарплата прем'єр-міністром Денисом Шмигалем становила 77 404 грн.
Нарахована заробітна плата — 96 155 грн, зокрема:
-
посадовий оклад — 48 077 грн;
-
заробітна плата за час відрядження — 48 077 грн.
Сума утриманих податків становила 18 750 грн.
Фактична зарплата першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко становила 72 207 грн.
Нарахована заробітна плата — 89 698 грн, зокрема:
-
посадовий оклад — 43 706 грн;
-
заробітна плата за час відрядження — 34 965 грн;
-
допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації - 11 026 грн;
Сума утриманих податків становила 17 491 грн,
Фактично отримана заробітна плата віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною становила 80 842 грн.
Нарахована заробітна плата — 100 425,70 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 83 042 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 17 382 грн.
Сума утриманих податків становила 19 583 гр.
Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук фактично отримала 77 404 грн.
Нарахована заробітна плата — 96 155 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 65 560 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 30 594 грн.
Сума утриманих податків становила 18 750 грн.
Фактично отримана зарплата віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим становила 77 404 грн.
Нарахована заробітна плата (посадовий оклад) становила 96 155 грн. Сума утриманих податків становила 18 750 грн.
Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков фактично отримав 77 404 грн.
Нарахована заробітна плата — 96 155 грн зокрема:
- посадовий оклад — 74 301 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 21 853 грн.
Сума утриманих податків складала 18 750 грн.
Фактично отримана заробітна плата міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим становила 72 196 грн.
Нарахована заробітна плата — 178 914 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 87 413 грн;
- відпустка — 2 780 грн;
- матеріальна допомога на оздоровлення — 84 350 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 4 370 грн.
Сума утриманих податків складала 34 888 грн.
Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема фактично отримав 110 128 грн.
Нарахована заробітна плата — 136 806 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 71 010 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 25 730 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 18 379 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 20 885 грн.
Сума утриманих податків становила 26 677 грн.
Фактично отримана зарплата першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Костянтином Мар'євичем становила 82 357 грн.
Нарахована заробітна плата — 102 307 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 14 206 грн.
Сума утриманих податків складала 19 949 грн.
Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Олегом Войтовичем становила 99 735 грн.
Нарахована заробітна плата — 123 894 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 67 459 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 22 698 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 13 095 грн.
- заробітна плата за час відрядження — 19 841 грн.
Сума утриманих податків становила 24 159 грн.
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів Павло Полянський фактично отримав 92 165 грн.
Нарахована заробітна плата становила 114 491 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 1000 грн;
- надбавка за вислугу років — 26 190 грн.
Сума утриманих податків становила 22 325 грн.
Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Ігорем Яременком становила 102 546 грн.
Нарахована заробітна плата — 127 386 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 7575 396 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 26 190 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 1313 095 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 11 904 грн.
Сума утриманих податків становила 24 840 грн.
Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Володимиром Федорчуком становила 102 707 грн.
Нарахована заробітна плата — 127 586 грн, зокрема:
- посадовий оклад — 87 301 грн;
- надбавка за ранг — 1 000 грн;
- надбавка за вислугу років — 26 190 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 13 095 грн.
Сума утриманих податків складала 24 879 грн.
Коментарі - 9
И что оказывается она (информация) доступна и не несет …гос тайны???
Понятно что это полный бред!
А вот когда журналист В. Сюмар. ставши депутатом, уже в 2016 году декларирует квартиру на Кропивницкого (вы же знаете где это). так это как-то никого не особо не волновало!
Ну, а с квартирой луценко юры, проблем нет? Список продолжать?
Меня лично всегда интересовало. ка парубий мог жить в квартире (купленную в 2017 году) на (бывшей) московской и слушать каждое утро ненавистные колокола Печерской Лавры?
Правда залишаються за кадром корупційні доходи цих ясновельможних панів і пані. А вони можуть сягати десятків або навіть сотень тисяч доларів на місяць. Тому свої офіційні зарплати вони могли б просто роздати дітям на цукерки чи віддати на благодійність і навіть не відчули б жодного дискомфорту.
Бійці на фронті не тільки воюють на полі бою, але й частину своїх коштів з виплат віддають на потреби підрозділу.
Про це сказав військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що бійці витрачають власні кошти на потреби армії, зокрема, на придбання запчастин, ремонт техніки для своїх підрозділів.
«В мене немає дружини і дітей. І я витрачаю відсотків 70. А 30% — на себе любимого», — зазначив він.
При цьому розповів, що в кожного різна ситуація і хтось витрачає на загальні потреби більше, а хтось менше особистих коштів.
«Але в основному десь від 20 до, як в моєму випадку, 70% власних коштів», — наголосив Козінчук.
Також розповів, що в його бригаді є фонд для поховання.
«В нас є таке поняття як спільний фонд, який ми створили на поховання. Але ми користуємося ним і для живих також», — зазначив психолог.
Козінчук розповів, що з ним служить чоловік, в якого шестеро дітей і він витрачає на себе дуже мало грошей, а дружина йому дорікає, що він не тільки служить, а ще й свої кошти дає не на дітей, а на армію. Козінчук зазначив, що вже всі жартують, що будуть забезпечувати разом його шестеро дітей. Він розповів, що ці збори потрібні, щоб забезпечувати підрозділ необхідним.
«Це питання виживання. Це не питання етики», — додав психолог.
Скільки топчиновники пожертвували на ЗСУ?