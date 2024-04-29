Німеччина проти конфіскації активів рф, бо боїться позовів за Другу світову — WSJ

Німеччина виступає категорично проти планів конфіскувати заморожені активи кремля на відновлення та військову підтримку України. Про це пише The Wall Street Journal.

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Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війни та повернення території України.

Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів може бути бажання захистити німецькі компанії, які все ще працюють у росії, від конфіскації у відповідь.

Крім того, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни, йдеться в публікації.