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29 квітня 2024, 12:13

Банки, які лишились в росії, торік отримали втричі більше прибутків, ніж у довоєнні роки

Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє газета Financial Times.

Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

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Сім найбільших європейських банків з активами в росії повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Йдеться про такі банки:

  • Raiffeisen Bank International
  • UniCredit, ING
  • Commerzbank
  • Deutsche Bank
  • Intesa Sanpaolo та OTP

Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків порівняно з 200 млн євро у 2021 році, як показує аналіз Financial Times. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
29 квітня 2024, 12:40
#
Гроші не пахнуть?
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
29 квітня 2024, 12:58
#
Nothing personal just business
+
+15
ValNa82
ValNa82
29 квітня 2024, 13:11
#
Ух ти, згадали про ці банки, а то якось дивно всі перестали про це писати.
Наче все добре, Райфазен шатат в рашкі збільшив (постійно набирає нових співробітників) чомусь про це не пишуть
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