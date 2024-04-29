Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє газета Financial Times.
29 квітня 2024, 12:13
Банки, які лишились в росії, торік отримали втричі більше прибутків, ніж у довоєнні роки
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Сім найбільших європейських банків з активами в росії повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Йдеться про такі банки:
- Raiffeisen Bank International
- UniCredit, ING
- Commerzbank
- Deutsche Bank
- Intesa Sanpaolo та OTP
Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.
Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків порівняно з 200 млн євро у 2021 році, як показує аналіз Financial Times. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Наче все добре, Райфазен шатат в рашкі збільшив (постійно набирає нових співробітників) чомусь про це не пишуть