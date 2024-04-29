Банки, які лишились в росії, торік отримали втричі більше прибутків, ніж у довоєнні роки

Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє газета Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сім найбільших європейських банків з активами в росії повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році. Йдеться про такі банки:

Raiffeisen Bank International

UniCredit, ING

Commerzbank

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo та OTP

Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків порівняно з 200 млн євро у 2021 році, як показує аналіз Financial Times. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.