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23 квітня 2024, 20:00

Головне за вівторок: Британія виділить Україні 500 млн фунтів, прогноз курсу долара від Мінекономіки

Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Додаткове фінансування використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки.

В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року

Середнє значення курсу у 2024 році становитиме 40,33 грн/долар. Наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар.

Готівки в обігу знову побільшало. В НБУ назвали причини

У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд грн. Це лише на 16 млрд грн, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року (на 1 січня 2024 — 764,4 млрд грн).

Біткоїн видихся після халвінгу: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

У ніч проти 20 квітня у біткоїна вчетверте за його історію відбулося заплановане зниження обсягу випуску монет — так званий, халвінг. Скорочення емісії біткоїну, в будь-якому випадку, вплине на крипторинок. Розкажемо, на які зміни чекає «Мінфін», і як у зв'язку з цим відкоригували свій криптопортфель.

Джерело: Мінфін
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