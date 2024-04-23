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23 квітня 2024, 9:57

Готівки в обігу знову побільшало. В НБУ назвали причини

У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд грн. Це лише на 16 млрд грн, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року (на 1 січня 2024 — 764,4 млрд грн). Про це повідомляє Нацбанк.

У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд грн.
Фото: news.dtkt.ua

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З чим пов'язане зростання

Такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами.

Традиційно у I кварталі року поруч із помірним зростанням відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди.

Скільки банкнот в обігу

У готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн.

На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року — 66 та 177 відповідно).

Яких банкнот та монет найбільше та найменше в обігу

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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