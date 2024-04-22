Головне за понеділок: план реструктуризації боргу за євробондами України, зміна порядку надання валютних дозволів

Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня. Для України вкрай важливо укласти угоду про реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне замороження платежів, яке узгоджено з власниками її непогашених міжнародних облігацій.

Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на валютні операції

Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Кабінету Міністрів.

Продаж валюти Нацбанком досяг максимуму з початку року

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня збільшився до максимального рівня з початку 2024 року — $695,1 млн.

Зліт курсу долара та євро: до яких меж може подорожчати валюта