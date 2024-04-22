Україна готова надати власникам євробондів план з реструктуризації — Reuters
Головне за понеділок: план реструктуризації боргу за євробондами України, зміна порядку надання валютних дозволів
Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня. Для України вкрай важливо укласти угоду про реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне замороження платежів, яке узгоджено з власниками її непогашених міжнародних облігацій.
Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на валютні операції
Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Кабінету Міністрів.
Продаж валюти Нацбанком досяг максимуму з початку року
Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня збільшився до максимального рівня з початку 2024 року — $695,1 млн.
Зліт курсу долара та євро: до яких меж може подорожчати валюта
Минулий тиждень пройшов невдало для гривні, яка девальвувала як на міжбанку, так і на готівковому ринку практично до рівнів майже 40 гривень (міжбанк) та понад 40 гривень (готівковий). І це з самого початку негативно впливатиме на настрої всіх гравців валютного ринку України найближчими днями. Які події визначать роботу валютообмінного ринку і те, яким буде курс 22−26 квітня, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».
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