Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на валютні операції

Нацбанк змінив процедуру надання окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Кабінету Міністрів. Зміни набули чинності з 20 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

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Якщо раніше звернення Кабінету Міністрів були ключовою підставою для ухвалення Нацбанком окремого рішення щодо надання дозволу на проведення валютної операції, то відтепер НБУ також значною мірою орієнтуватиметься на власний аналіз можливих наслідків таких рішень.

Національний банк, зокрема, братиме до уваги, чи узгоджується надання окремих дозволів на проведення валютних операцій із:

цілями забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;

стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У пресслужбі Нацбанку пояснили, що зміни внесені з метою узгодження нормативно-правових актів із законом № 3624-ІХ, що набрав чинності з 19 квітня. Крім того, відповідні зобов'язання НБУ взяв на себе згідно з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Нагадаємо, що Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям Ріната Ахметова, Андрія Веревського та Віктора Пінчука. Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж як повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.