Продаж валюти Нацбанком досяг максимуму з початку року

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня збільшився до максимального рівня з початку 2024 року — $695,1 млн. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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За даними регулятора, продаж валюти зріс з $377 млн, тоді як купівля зовсім була відсутня.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня послабився на 21 копійку — з 39,5737 грн/$1 до нового мінімуму $39,7879 грн/$1. На готівковому ринку курс гривні за тиждень знизився суттєвіше — на 43 копійки, до 40,05 грн/$1.

За підсумками березня чистий продаж НБУ виріс до $1,788 млрд з $1,5 у лютому, однак з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже у $9 млрд міжнародні резерви зросли у березні одразу на 18% — до також рекордного рівня у $43,76 млрд.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.