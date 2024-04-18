Головне за четвер: Ставки за депозитами та кредитами, курс долара та заморожені активи рф

Засідання монетарного комітету Нацбанку відбудеться вже наступного тижня. Більшість банкірів очікує від цього засідання рішення щодо зниження облікової ставки. Як вони можуть змінити депозитні пропозиції для вкладників — з'ясував «Мінфін».

У Конгресі США оприлюднили законопроєкт із допомогою Україні на $61 млрд. Деталі

Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт із допомогою Україні. Спікер Палати Майк Джонсон розраховує, що за нього проголосують у суботу, 20 квітня.

Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії

Усі пропозиції США щодо використання понад 260 млрд євро заморожених активів росії для фінансування військової допомоги Україні порушують міжнародне право. Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Нацбанк знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Національний банк України на 19 квітня установив курс долара на рівні 39,6037 грн/$, що є новим історичним максимумом. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,0586 грн. Вище курс долара був лише 17 квітня — 39,5737 грн/$.

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються виплат за збитки, які завдані Україні

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються від неї виплат за збитки, які завдані Україні. Таке рішення ухвалили міністри країн «великої сімки» на зустрічі у Нью-Йорку.

Єврокомісія анонсувала отримання другого траншу Україною на наступному тижні

Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман під час форуму партнерства США та України.