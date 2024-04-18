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18 квітня 2024, 20:00

Головне за четвер: Ставки за депозитами та кредитами, курс долара та заморожені активи рф

НБУ може знизити «обліковку»: які ставки за депозитами та кредитами побачимо наприкінці весни

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Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються від неї виплат за збитки, які завдані Україні. Таке рішення ухвалили міністри країн «великої сімки» на зустрічі у Нью-Йорку.

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Джерело: Мінфін
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