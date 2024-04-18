Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються виплат за збитки, які завдані Україні

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються від неї виплат за збитки, які завдані Україні. Таке рішення ухвалили міністри країн «великої сімки» на зустрічі у Нью-Йорку, пише DW.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

G7 знову закликала росію завершити війну в Україні, оскільки це, крім іншого, негативно відбивається на торгівлі, глобальних ланцюжках поставок та цінах на сировинні ресурси.

Ескалацію на Близькому Сході та повномасштабну війну росії проти України міністри країн G7 назвали найбільшими чинниками невизначеності для світової економіки.

Читайте: Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії