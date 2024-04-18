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18 квітня 2024, 13:18

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються виплат за збитки, які завдані Україні

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються від неї виплат за збитки, які завдані Україні. Таке рішення ухвалили міністри країн «великої сімки» на зустрічі у Нью-Йорку, пише DW.

Країни G7 будуть тримати активи росії замороженими, поки не доб'ються від неї виплат за збитки, які завдані Україні.
Фото:dw.com

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Що відомо

G7 знову закликала росію завершити війну в Україні, оскільки це, крім іншого, негативно відбивається на торгівлі, глобальних ланцюжках поставок та цінах на сировинні ресурси.

Ескалацію на Близькому Сході та повномасштабну війну росії проти України міністри країн G7 назвали найбільшими чинниками невизначеності для світової економіки.

Читайте: Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Exba
Exba
18 квітня 2024, 13:34
#
Но если деньги заморожены, то как платить?
+
+65
Riojas
Riojas
18 квітня 2024, 13:44
#
Короче говоря, рашка уже эти деньги списала и забыла, а мы их никогда не получим. На определенном этапе страны G7 их попилят в компенсацию того, что они выделили нам. Ждущим репарации — приятного просмотра.
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0
Smerch747
Smerch747
18 квітня 2024, 14:54
#
По правда говоря нас это полностю устраивает. Украинцы просто ахреневший народ — хотят получать бабки налогоплательщиков Запада, а потом ещё и фонд рашки себе заполучить. Губа конечно не дура.
+
0
Riojas
Riojas
18 квітня 2024, 15:11
#
Немалая часть этой помощи кредитная
+
0
veritas69
veritas69
18 квітня 2024, 14:42
#
Потужное решение. такое, неплохое)
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