Нацбанк знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Національний банк України на 19 квітня установив курс долара на рівні 39,6037 грн/$, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані регулятора.

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,0586 грн. Вище курс долара був лише 17 квітня — 39,5737 грн/$.

НБУ на 19 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,2789 грн. Європейська валюта подорожчала на 22 копійки.

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