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18 квітня 2024, 16:25

Нацбанк знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Національний банк України на 19 квітня установив курс долара на рівні 39,6037 грн/$, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк України на 19 квітня установив курс долара на рівні 39,6037 грн/$, що є новим історичним максимумом.
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 0,0586 грн. Вище курс долара був лише 17 квітня — 39,5737 грн/$.

НБУ на 19 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,2789 грн. Європейська валюта подорожчала на 22 копійки.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
18 квітня 2024, 16:30
#
Все по плану, мвф планирует опустить гривню в 29-м до 54…Привет от Аргентины…
+
+37
uiux
uiux
18 квітня 2024, 16:34
#
Каста гривнелюбов, что с лицом?)
+
+28
Alexandr1974
Alexandr1974
18 квітня 2024, 17:07
#
Дурик ты пластинку сменить…)))
+
+45
Lolik1837
Lolik1837
18 квітня 2024, 17:32
#
Как же хочется просто стабильности. Понятно, что доллар растет, но не на 4-5% за месяц- другой.
+
+45
Silumin
Silumin
18 квітня 2024, 18:21
#
А чим вам не подобається ситуація зараз, адже все стабільно: долар стабільно росте, гривня стабільно падає.
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