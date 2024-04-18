У Конгресі США оприлюднили законопроєкт із допомогою Україні на $61 млрд. Деталі

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Деталі

Майк Джонсон пропонує проголосувати окремо за допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні — тексти цих трьох законопроєктів опубліковані. Також він анонсував четвертий законопроєкт із питаннями нацбезпеки, який включатиме такі питання як примусовий продаж китайської соцмережі TikTok, використання російських активів, передає The Hill. Його поки не опубліковано.

Законопроєкт по Україні сумарно передбачає виділення Києву та партнерам у регіоні допомоги майже на $60,84 млрд, наводить головні числа пані посол в США Оксана Маркарова.

Оборонні видатки складатимуть $49,9 млрд. З них $23,2 млрд — на поповнення оборонних товарів та послуг, $13,8 млрд — закупівлю нової зброї та послуг у виробників, $1,6 млрд — військове фінансування для задоволення потреб України та інших партнерів у регіоні. Ще $11,3 млрд — на поточні операції США в регіоні.

Економічна допомога Україні та партнерам складатиме сумарно $9,5 млрд. Як пряму бюджетну підтримку Київ може отримати майже $7,85 млрд. Ще $1,57 млрд передбачено на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим від війни країнам.

Економічна підтримка має надаватись на умовах кредиту та не може витрачатись на виплату пенсій. Але президент США у разі підтримки Конгресом має право після 15 листопада 2024-го списати 50% заборгованості України, а після 1 січня 2026-го — 100%.

Проєкт зобов’язує президента США у найкоротші терміни надати України далекобійні ракети ATACMS. Але якщо президент вирішить, що це завдасть шкоди нацбезпеці США, то він може затримати постачання і має повідомити про це оборонному комітету Конгресу.

Читайте: Палата представників США розгляне окремий законопроєкт про допомогу Україні цього тижня

Протягом 45 днів після набрання законом чинності держсекретар США та голова Пентагону мають надати комітетам Конгресу стратегію Сполучених Штатів із підтримки України. Вона має бути багаторічною, встановлювати конкретні і досяжні цілі та містити показники для оцінювання ефективності.

Джонсон планує поставити на голосування проєкти 20 квітня. У разі успішного прийняття у Палаті представників, законопроєкти має схвалити ще Сенат. Після цього їх має підписати президент США Джо Байден.

Нагадаємо

Вже протягом кількох місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України.