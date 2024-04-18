Єврокомісія анонсувала отримання другого траншу Україною на наступному тижні

Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро . Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман під час форуму партнерства США та України.

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Що відомо

За його словами вже наступного тижня Україна отримає другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

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Нагадаємо

Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Україна підписала з ЄС документи про 6 млрд євро перехідного фінансування, що дасть змогу Україні отримати 4,5 млрд євро у березні і, в разі виконання двох умов, ще 1,5 млрд євро у квітні.

Глава Нацбанку Андрій Пишний уточнював, що це кредит на пільгових умовах із максимальним терміном погашення 35 років і початком погашення основного боргу через 10 років після дати перерахування суми траншу на рахунок у НБУ.