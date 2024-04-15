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15 квітня 2024, 20:00

Долар знову оновив максимум, Гонконг схвалив перші крипто-ETF: головне за понеділок

Безготівковий курс долара знову оновив максимум: 39,61 грн

Безготівковий курс долара оновив черговий максимум. Торгівля на майданчику Bloomberg 15 квітня завершилася на рівні 39,61 грн/$.Продажі долара Нацбанком на міжбанку сьогодні оцінюються в обсязі трохи менше ніж $100 млн.

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Джерело: Мінфін
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