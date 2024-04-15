Долар знову оновив максимум, Гонконг схвалив перші крипто-ETF: головне за понеділок
Безготівковий курс долара оновив черговий максимум. Торгівля на майданчику Bloomberg 15 квітня завершилася на рівні 39,61 грн/$.Продажі долара Нацбанком на міжбанку сьогодні оцінюються в обсязі трохи менше ніж $100 млн.
Гонконг схвалив декілька ETF на біткоїн та Ethereum
Попит інвесторів з материкового Китаю на ETF оцінюють до $25 млрд.
Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані ПФУ
Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 743 гривень.
Курс валют у середині весни: чи може долар протестувати 40 грн, і що буде з євро
Цей тиждень на валютному ринку України мине дуже напружено, хоча й цікаво. У бізнесу починаються розрахунки з бюджетом, невизначеність щодо фінансової допомоги США зберігається. Які ще події гратимуть «за» та «проти» гривні, і визначатимуть активність на валютному ринку 15−19 квітня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».
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