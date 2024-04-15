Долар знову оновив максимум, Гонконг схвалив перші крипто-ETF: головне за понеділок

Безготівковий курс долара оновив черговий максимум. Торгівля на майданчику Bloomberg 15 квітня завершилася на рівні 39,61 грн/$.Продажі долара Нацбанком на міжбанку сьогодні оцінюються в обсязі трохи менше ніж $100 млн.

Гонконг схвалив декілька ETF на біткоїн та Ethereum

Попит інвесторів з материкового Китаю на ETF оцінюють до $25 млрд.

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані ПФУ