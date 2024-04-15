Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 743 гривень. Про це йдеться в даних ПФУ.