Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 743 гривень. Про це йдеться в даних ПФУ.
15 квітня 2024, 10:00
Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані ПФУ
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Де найвищі пенсії
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).
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Найнижчі пенсії
Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.
Джерело: Мінфін
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