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15 квітня 2024, 10:00

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 743 гривень. Про це йдеться в даних ПФУ.

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року.
Фото:depositphotos

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Де найвищі пенсії

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Читайте: 51% пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 4000 грн — Опенадатабот

Найнижчі пенсії

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
15 квітня 2024, 11:13
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А в Ровненской области что заводы Илона Маска? Какой-то явный перекос, бо что слабо вериться что копатели янтаря и сборщики голубики хоть 1 грн ЕСВ платили
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