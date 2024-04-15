Безготівковий курс долара знову оновив максимум: 39,61 грн

Безготівковий курс долара оновив черговий максимум. Торгівля на майданчику Bloomberg 15 квітня завершилася на рівні 39,61 грн/$.

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Продажі долара Нацбанком на міжбанку сьогодні оцінюються в обсязі трохи менше ніж $100 млн.

Нагадаємо, що міжбанк сьогодні відкрився у діапазоні 39,45−39,47 грн/$. Євро: 42,04−42,04 грн/євро.

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