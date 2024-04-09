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9 квітня 2024, 20:00

Головне за вівторок: інфляція впала до мінімуму за 3,5 роки, ЄС погодив продовження вільної торгівлі з Україною

Інфляція в Україні впала до мінімуму за 3,5 роки. Як змінилися ціни у березні

Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. За даними держстату, у березні споживчі ціни зросли на 0,5% (до лютого 2024 року), з початку року — на 1,2% (до грудня 2023 року).

ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями

Європейський парламент та Європейська рада досягли попередньої угоди щодо призупинення дії імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

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Джерело: Мінфін
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