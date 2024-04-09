Головне за вівторок: інфляція впала до мінімуму за 3,5 роки, ЄС погодив продовження вільної торгівлі з Україною

Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. За даними держстату, у березні споживчі ціни зросли на 0,5% (до лютого 2024 року), з початку року — на 1,2% (до грудня 2023 року).

ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями

Європейський парламент та Європейська рада досягли попередньої угоди щодо призупинення дії імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

НБУ змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депсертифікатів

Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів.

Власники українських бондів створять комітет перед можливою реструктуризацією боргу — Bloomberg

Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу.

Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде