Інфляція в Україні впала до мінімуму за 3,5 роки. Як змінилися ціни у березні
Головне за вівторок: інфляція впала до мінімуму за 3,5 роки, ЄС погодив продовження вільної торгівлі з Україною
Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. За даними держстату, у березні споживчі ціни зросли на 0,5% (до лютого 2024 року), з початку року — на 1,2% (до грудня 2023 року).
ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями
Європейський парламент та Європейська рада досягли попередньої угоди щодо призупинення дії імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, до 5 червня 2025 року.
НБУ змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депсертифікатів
Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів.
Власники українських бондів створять комітет перед можливою реструктуризацією боргу — Bloomberg
Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу.
Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде
Наприкінці березня у Нацбанку повідомили про свою готовність у майбутньому розглянути зміну основної курсової прив'язки гривні з долара на євро, а до того почати щодня розраховувати довідковий курс гривня/євро. Україна подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу і вже виконує для цього безліч вимог, тому таке рішення регулятора вважали природним.
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