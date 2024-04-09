Власники українських бондів створять комітет перед можливою реструктуризацією боргу — Bloomberg

Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу. Про це пише Bloomberg.

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Великі власники облігацій можуть прискорити переговори з формування такої групи після 17 квітня. Замороження виплат по облігаціях, наданих Україні у 2022 році, закінчується наприкінці вересня.

Виплати за міжнародними облігаціями України на суму $20 млрд були зупинені два роки тому після вторгнення росії, за згодою їх власників.

Український уряд стикається з невизначеністю щодо міжнародної допомоги, оскільки понад $60 млрд військової та фінансової допомоги поки не ухвалені. З них Київ сподівався отримати $8 млрд прямої бюджетної підтримки.