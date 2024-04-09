Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу. Про це пише Bloomberg.
9 квітня 2024, 11:16
Власники українських бондів створять комітет перед можливою реструктуризацією боргу — Bloomberg
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Великі власники облігацій можуть прискорити переговори з формування такої групи після 17 квітня. Замороження виплат по облігаціях, наданих Україні у 2022 році, закінчується наприкінці вересня.
Виплати за міжнародними облігаціями України на суму $20 млрд були зупинені два роки тому після вторгнення росії, за згодою їх власників.
Український уряд стикається з невизначеністю щодо міжнародної допомоги, оскільки понад $60 млрд військової та фінансової допомоги поки не ухвалені. З них Київ сподівався отримати $8 млрд прямої бюджетної підтримки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Особисто я перестав довіряти «Єдиному марафону» ще навесні 2022 року, коли з цифрового ефіру свавільно і нахабно було виключено телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал».
Цей факт підтвердив бажання влади максимально урізати політичний вплив опозиції, винести її за дужки. А отже, деформувати сприйняття глядачами загальної картини, у тому числі й спотворити об'єктивне бачення процесів війни.
Заради справедливості зазначу, що мене неодноразово, але не те щоб часто, запрошували до участі в ефірі в слотах «Суспільного телебачення». Загальне враження позитивне. Думаю, що саме цей канал, фінансований платниками податків, міг би цілком замінити весь марафон. І справився б зі своєю задачею об'єктивного інформування громадян краще.
Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України.