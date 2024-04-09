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9 квітня 2024, 11:16

Власники українських бондів створять комітет перед можливою реструктуризацією боргу — Bloomberg

Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу. Про це пише Bloomberg.

Деякі власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів перед можливою реструктуризацією боргу.

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Великі власники облігацій можуть прискорити переговори з формування такої групи після 17 квітня. Замороження виплат по облігаціях, наданих Україні у 2022 році, закінчується наприкінці вересня.

Виплати за міжнародними облігаціями України на суму $20 млрд були зупинені два роки тому після вторгнення росії, за згодою їх власників.

Український уряд стикається з невизначеністю щодо міжнародної допомоги, оскільки понад $60 млрд військової та фінансової допомоги поки не ухвалені. З них Київ сподівався отримати $8 млрд прямої бюджетної підтримки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
9 квітня 2024, 11:25
#
От вам і спишуть…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
9 квітня 2024, 13:07
#
Крім глядачів *** -марафону, ніхто в це й не вірив. Тому ніякого сюрпризу:)
+
0
bonv
bonv
9 квітня 2024, 13:09
#
Телемарафон практично вбив телебачення в Україні як ЗМІ. Разом з Телеграмом, моніторингові канали якого дають інформацію про обстріли, тривоги тощо значно оперативніше. Тим більше про плітки, чутки та провокації…
Особисто я перестав довіряти «Єдиному марафону» ще навесні 2022 року, коли з цифрового ефіру свавільно і нахабно було виключено телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал».
Цей факт підтвердив бажання влади максимально урізати політичний вплив опозиції, винести її за дужки. А отже, деформувати сприйняття глядачами загальної картини, у тому числі й спотворити об'єктивне бачення процесів війни.
Заради справедливості зазначу, що мене неодноразово, але не те щоб часто, запрошували до участі в ефірі в слотах «Суспільного телебачення». Загальне враження позитивне. Думаю, що саме цей канал, фінансований платниками податків, міг би цілком замінити весь марафон. І справився б зі своєю задачею об'єктивного інформування громадян краще.
Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
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0
Tido oss
Tido oss
9 квітня 2024, 12:23
#
Гегемония наших хозяив подходит к концу
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