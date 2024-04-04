Головне за четвер: Як заробити на золоті, нерухомість у березні та monobank 2.0

Один зі співзасновників monobank Олег Гороховський анонсував оновлену версію мобільного застосунку — monobank 2.0.

Золото знову оновило історичний рекорд: чи можна ще заробити на хвилі зростання

3 квітня вартість золота вперше перевищила 2300 доларів за унцію, продовживши своє тижневе ралі. З початку 2024 року метал подорожчав вже майже на 11%… Як довго триватиме ця хвиля зростання, чи немає ознак перегріву на ринку, і чи варто ще вкладатися у шляхетний метал, розберемо докладніше.

Як українському бізнесу отримати грант чи дотацію від ЄС

Із початку цього року ЄС запустив відразу декілька програм підтримки українського бізнесу. Можна розраховувати на суму від 10−30 тисяч євро, причому йдеться не про кредити, а про дотації та гранти, тобто повертати гроші не доведеться. Але, щоб отримати гроші, доведеться мати справу з горезвісною європейською бюрократією.

Які гривневі ОВДП варто придбати у квітні і що відбувалося з облігаціями у березні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: дохідність ОВДП у гривні, березень на ринку ОВДП, які гривневі ОВДП варто придбати у квітні, прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 квітня.

Нерухомість у березні: що будують, продають, та скільки коштує оренда

DIM.RIA випустив аналітичний звіт щодо стану українського ринку нерухомості у березні 2024 року. В дослідженні маркетплейс проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та столиці. «Мінфін» обрав головне.