Нерухомість у березні: що будують, продають, та скільки коштує оренда

Скільки всього є житла

За місяць у всій Україні в експлуатацію введено 7 новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року в Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них у Києві — 5 будинків на 7 секцій. У Київській області — 45% готових новобудов, і це найбільша кількість серед усіх областей.

На вторинному ринку кількість пропозиції продажу вторинного житла у березні зросла майже в усіх областях. Якщо порівнювати з березнем 2023 року, то в Івано-Франківській області пропозиція збільшилася на 65%, у Волинській та Житомирській областях — на 53−54%. Проте, за місяць у Полтавській області кількість пропозиції зменшилася на 21%, а у Чернівецькій області — на 12%.

Скільки коштує купити та продати житло

На первинному ринку у березні найвища середня вартість за м² — у столиці, і складає 53,74 тис. грн (з огляду на всі типи квартир за кількістю кімнат). Найвища середня вартість тут за м² у Печерському районі — 99,67 тис. грн, а найнижча — у Дарницькому районі (37,29 тис. грн).

В Україні ж протягом року вартість за м² на первинному ринку найбільше зростала у Житомирській області — 32%. Також помітно зросли ціни в Івано-Франківській області — на 26%, та Рівненській і Черкаській областях — на 24% та 21% відповідно.

Середня ціна за однокімнатну квартиру на вторинному ринку за місяць зросла майже у всій Україні. Найбільше — у Волинській області — 19%. Проте, у Дніпропетровській області ціна зменшилася на 4%. Середня вартість однокімнатної квартири складає $69,680 у Львівській області, у Закарпатській — $53,400.

Найвища ціна на таку квартиру у Києві — $93,17 тис. Причому у Печерському районі вона коштуватиме найбільше — $113,01 тис. У Шевченківському районі — $86,87 тис. Найдешевше обійдеться вона у Деснянському районі — $47,04 тис.

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За скільки можна зняти або здати квартиру

У березні кількість пропозиції оренди дещо знизилася. Наприклад, в Одеській області на 53% менше оголошень до попереднього місяця. У Полтавській області пропозиція зменшилася на 77%. Втім, у Дніпропетровській області на 59% стало більше оголошень. Найбільше за місяць зросла середня вартість оренди у Чернігівській області — на 57%.

Ціна оренди квартири у Києві збільшилася на 6%. Причому оренда однокімнатної квартири у столиці майже удвічі вища, ніж в області: 17,85 тис. грн проти 9,02 тис. грн.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі — 9,22 тис. грн. У Святошинському та Дніпровському районі ціна складає 15,33 тис. грн і 15,19 тис. грн відповідно. Найвища ціна орендованого житла у Печерському районі — 23,27 тис. грн за однокімнатну квартиру.