Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство
Головне за середу: дефіцит бюджету перевищив 100 млрд, золото оновлює рекорди
Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.
НБУ працює над новими буферами капіталу і хоче враховувати у нормативах валютні ОВДП — регулятор пояснив вимоги ЄС
Для пожвавлення ринку облігацій внутрішньої держпозики Національний банк зараз опрацьовує питання продовження терміну обліку ризикових валютних ОВДП з коефіцієнтом 0,5 для розрахунку нормативів достатності капіталу. Про це НБУ повідомив у своєму листі № 22−0005/253399 від 2 квітня 2024 року, який присвячено впровадженню нової структури капіталу банків.
Золото оновило рекорд: чому зростають ціни
Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування.
В Україні нова хвиля автобуму: продавці вже переписують цінники
Попри війну та проблеми в економіці, продажі авто в Україні виходять на нові рекорди. «Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку, і які машини зараз можна вигідно купити.
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