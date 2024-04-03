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3 квітня 2024, 20:00

Головне за середу: дефіцит бюджету перевищив 100 млрд, золото оновлює рекорди

Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

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Джерело: Мінфін
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