Головне за середу: дефіцит бюджету перевищив 100 млрд, золото оновлює рекорди

Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн, свідчать дані Держказначейства, пише Forbes.ua.

НБУ працює над новими буферами капіталу і хоче враховувати у нормативах валютні ОВДП — регулятор пояснив вимоги ЄС

Для пожвавлення ринку облігацій внутрішньої держпозики Національний банк зараз опрацьовує питання продовження терміну обліку ризикових валютних ОВДП з коефіцієнтом 0,5 для розрахунку нормативів достатності капіталу. Про це НБУ повідомив у своєму листі № 22−0005/253399 від 2 квітня 2024 року, який присвячено впровадженню нової структури капіталу банків.

Золото оновило рекорд: чому зростають ціни

Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування.

В Україні нова хвиля автобуму: продавці вже переписують цінники