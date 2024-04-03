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3 квітня 2024, 17:07

НБУ працює над новими буферами капіталу і хоче враховувати у нормативах валютні ОВДП — регулятор пояснив вимоги ЄС

Для пожвавлення ринку облігацій внутрішньої держпозики Національний банк зараз опрацьовує питання продовження терміну обліку ризикових валютних ОВДП з коефіцієнтом 0,5 для розрахунку нормативів достатності капіталу. Про це НБУ повідомив у своєму листі № 22−0005/253399 від 2 квітня 2024 року, який присвячено впровадженню нової структури капіталу банків.

Для пожвавлення ринку облігацій внутрішньої держпозики Національний банк зараз опрацьовує питання продовження терміну обліку ризикових валютних ОВДП з коефіцієнтом 0,5 для розрахунку нормативів достатності капіталу.

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Над чим працює НБУ

Ще регулятор працює над вимогами щодо формування буферів капіталів банків, та проінформує про них підопічних за півроку-рік до впровадження.

«Що стосується активації буферів капіталу, то відповідні рішення прийматиме Нацбанк з урахуванням умов функціонування банківського сектора та забезпечення макроекономічної стабільності. НБУ повідомлятиме банкам про дату початку формування буферів консервації, системної важливості та системного ризику не пізніше ніж за шість місяців до введення відповідного буфера капіталу, контрциклічного буфера — не пізніше 12 місяців», — йдеться у документі Нацбанку.

У ньому регулятор також нагадав, що недотримання банком буферів капіталу не впливає на оцінку дотримання мінімальних/підвищених значень нормативів достатності капіталу і не передбачає застосування заходів впливу.

«У разі недотримання банком буферів капіталу передбачається укладання банком з Національним банком письмової угоди, спрямованої на поступове досягнення встановлених значень буферів, у тому числі шляхом накопичення чистого прибутку та тимчасового припинення його розподілу», — нагадали в НБУ.

Нацбанківці зазначили, що за результатами нещодавньої оцінки стійкості лише для 5-ти банків встановлений вище за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і лише 3 з них мають ризик повністю втратити капітал на горизонті трьох років.

«Вказані п'ять банків готують програми капіталізації та реструктуризації задля досягнення достатності капіталу або її підтримки на встановленому рівні. Деякі з них уже мають достатність капіталу вище за встановлені за результатами оцінки стійкості завищені нормативи», — наголошується в листі № 22−0005/253399.

Регулятор окремо підкреслив високу поточну прибутковість банківської системи — 86,5 млрд грн чистого прибутку за 2023 рік з урахуванням підвищення податку на прибуток з 18% до 50%. Рентабельність капіталу банківського сектора перевищує 30%.

У НБУ зауважили, що, в тому числі завдяки цьому (позитивній оцінці фінансового сектора), Україна змогла пройти третій перегляд кредитної програми МВФ EFF («Механізм розширеного фінансування»), яка є важливою умовою для доступу нашої країни до пакету загальної фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Тепер же наша банківська система має виконати нові європейські вимоги з Регламенту ЄС № 648/2012, які були внесені до профільного українського закону і набудуть чинності з 8 серпня 2024 року (зміни до закону «Про банки та банківську діяльність»).

Нові вимоги впроваджуватимуться поетапно. Перший крок — самооцінка наявних власних інструментів капіталу банків щодо їх відповідності новим вимогам. А також розрахунок розміру капіталу банків у тестовому режимі упродовж квітня — липня 2024 року.

«Цю інформацію буде враховано Національним банком під час підготовки до другого етапу — запровадження вимог до достатності капіталу, який передбачатиме, зокрема, визначення потреби у встановленні перехідних положень для досягнення банками мінімальних значень оновлених нормативів достатності капіталу. Також буде враховано вплив на достатність капіталу включення ринкового та операційного ризиків», — уточнюється у листі регулятора № 22−0005/253399.

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року Нацбанк заявив про процес оцінки достатності внутрішнього капіталу ІСААР. До 1 січня 2024 року банки мали розробити внутрішні документи з цього приводу, а до 31 травня їм потрібно подати звіти про впровадження цього ІСААР у тестовому режимі.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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