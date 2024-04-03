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3 квітня 2024, 12:51

Золото оновило рекорд: чому зростають ціни

Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування. Удари українських дронів по російським НПЗ посилили геополітичні ризики. Про це пише Reuters.

Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування.
Фото:depositphotos

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Зростання цін на золото

Спотове золото подорожчало на 0,3% до $2286,24 за унцію і досягло рекордного максимуму $2288,09 під час сесії. З 28 березня зливки послідовно досягали рекордних максимумів. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,1% — до $2306,60.

«Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру і ігнорує зростання прибутковості американських облігацій і перспективи того, що ФРС не знизить ставки в червні», — сказав старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Представники Федеральної резервної системи 2 квітня заявили, що, на їхню думку, було б «розумно» тричі знизити ставки цього року, навіть незважаючи на те, що нещодавні сильніші економічні дані посіяли сумніви інвесторів щодо такого результату.

Дані цього тижня показали, що виробництво США несподівано відновилося, а зростання цін на сировину викликало побоювання, що інфляція може відновитися.

«Оскільки ціни на сировину в цілому зростають, це створює ризики нового витка інфляції — тому, можливо, інвестори хеджуються від інфляції», — сказав Сімпсон.

Золото, яке використовується для захисту від інфляції та як безпечна гавань за часів політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.

«Зараз золото відчуває, що інфляція є швидше рушійною змінною, ніж відсоткові ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали», — сказав аналітик Marex Едвард Меїр.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 15:41
#
2300 за 1 умцыю… Я не верно, но поверил… А самое главное, что ето обозначает… Не все знают…
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