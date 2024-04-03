Золото оновило рекорд: чому зростають ціни

Зростання цін на золото

Спотове золото подорожчало на 0,3% до $2286,24 за унцію і досягло рекордного максимуму $2288,09 під час сесії. З 28 березня зливки послідовно досягали рекордних максимумів. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,1% — до $2306,60.

«Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру і ігнорує зростання прибутковості американських облігацій і перспективи того, що ФРС не знизить ставки в червні», — сказав старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Представники Федеральної резервної системи 2 квітня заявили, що, на їхню думку, було б «розумно» тричі знизити ставки цього року, навіть незважаючи на те, що нещодавні сильніші економічні дані посіяли сумніви інвесторів щодо такого результату.

Дані цього тижня показали, що виробництво США несподівано відновилося, а зростання цін на сировину викликало побоювання, що інфляція може відновитися.

«Оскільки ціни на сировину в цілому зростають, це створює ризики нового витка інфляції — тому, можливо, інвестори хеджуються від інфляції», — сказав Сімпсон.

Золото, яке використовується для захисту від інфляції та як безпечна гавань за часів політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.

«Зараз золото відчуває, що інфляція є швидше рушійною змінною, ніж відсоткові ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали», — сказав аналітик Marex Едвард Меїр.