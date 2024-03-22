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22 березня 2024, 9:32

З початку року українці витратили майже 15,8 мільярда на нові авто

За два місяці 2024 року українці витратили майже 15,8 млрд грн на придбання нових автомобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

За два місяці 2024 року українці витратили майже 15,8 млрд грн на придбання нових автомобілів.
Фото: freepik.com

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Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок:

  • Найбільше грошей було витрачено на автомобілі марки Toyota — 2,7 млрд грн.
  • За легковики марки Volkswagen сплатили понад 1,4 млрд грн і це другий результат.
  • На третьому місці BMW — 1,3 млрд грн.
  • Mercedes-Benz зібрав понад 1 млрд грн — четверте місце.
  • Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені цієї французької марки близько 973 млн грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік.

За минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), що на чверть більше, ніж торік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
22 березня 2024, 9:40
#
Багато автомобілів через війну понищені.
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0
Abramon
Abramon
22 березня 2024, 10:37
#
«На третьому місці BMW — 1,3 млрд грн.» — не думав, що Баварські «пропейлери» такі популярні. Хоча, якщо взяти 1,3 млрд грн. і поділити на ціну…
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