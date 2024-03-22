За два місяці 2024 року українці витратили майже 15,8 млрд грн на придбання нових автомобілів. Про це повідомляє Укравтопром.
22 березня 2024, 9:32
З початку року українці витратили майже 15,8 мільярда на нові авто
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Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок:
- Найбільше грошей було витрачено на автомобілі марки Toyota — 2,7 млрд грн.
- За легковики марки Volkswagen сплатили понад 1,4 млрд грн і це другий результат.
- На третьому місці BMW — 1,3 млрд грн.
- Mercedes-Benz зібрав понад 1 млрд грн — четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені цієї французької марки близько 973 млн грн.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік.
За минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), що на чверть більше, ніж торік.
Джерело: Мінфін
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