Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%. Найпопулярніші моделі

У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Отже, частка „дизелів“ на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 році до 24% у 2024 році», — йдеться в повідомленні.

Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому потрапили:

Renault Duster — 457 од.;

Toyota Hilux — 112 од.;

Volkswagen Touareg — 66 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 65 од.;

Skoda Kodiaq — 63 од.

Читайте також: У лютому продажі нових авто в ЄС збільшилися на 10%. Ринок електрокарів стоїть на місці

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це на чверть більше, ніж торік.