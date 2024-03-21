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21 березня 2024, 19:42

Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%. Найпопулярніші моделі

У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис.
Фото: renault.ua

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«Отже, частка „дизелів“ на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 році до 24% у 2024 році», — йдеться в повідомленні.

Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому потрапили:

  • Renault Duster — 457 од.;
  • Toyota Hilux — 112 од.;
  • Volkswagen Touareg — 66 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 65 од.;
  • Skoda Kodiaq — 63 од.

Читайте також: У лютому продажі нових авто в ЄС збільшилися на 10%. Ринок електрокарів стоїть на місці

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це на чверть більше, ніж торік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
21 березня 2024, 20:27
#
Не лякайте дизель електрикою:))))
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