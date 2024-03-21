У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 71% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
21 березня 2024, 19:42
Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%. Найпопулярніші моделі
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«Отже, частка „дизелів“ на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 році до 24% у 2024 році», — йдеться в повідомленні.
Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому потрапили:
- Renault Duster — 457 од.;
- Toyota Hilux — 112 од.;
- Volkswagen Touareg — 66 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 65 од.;
- Skoda Kodiaq — 63 од.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що за минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це на чверть більше, ніж торік.
Джерело: Мінфін
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