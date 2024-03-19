За минулий місяць автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це на чверть більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
19 березня 2024, 12:15
Авторинок України: лідери лютневого продажу серед нових бензинових авто
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Бензинові авто охопили 44% лютневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно лютого 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів.
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Найпопулярніші бензинові авто
Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Toyota RAV-4.
До ТОП-10 моделей нових легковиків обладнаних бензиновими ДВЗ у лютому потрапили:
- Toyota RAV-4 — 180 од.;
- Peugeot 301 — 175 од.;
- Skoda Scala — 152 од.;
- Mazda CX5 — 145 од.;
- Renault Duster — 141 од.;
- KIA Sportage — 129 од.;
- Suzuki SX4 — 86 од.;
- Skoda Octavia — 85 од.;
- Suzuki Vitara — 78 од.;
- Hyundai Tucson — 65 од.
Джерело: Мінфін
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