Головне за четвер: Розмитнення авто у «Дії» та виплата 15 млн гривень родині загиблого захисника

В українців з’явиться можливість розмитнювати авто через «Дію». Профільний законопроєкт (10380) вже найближчим часом буде розглянуто у сесійній залі. На перший погляд, оформлення машин через застосунок має значно полегшити життя автовласникам, бо прибирає чи не головну проблему — спілкування з митниками, яке на практиці часто закінчується додатковими витратами: і офіційними, і як «вдячності». Але в реалії нові правила можуть зробити розмитнення ще дорожчим. Розповідаємо, чому.

Рада підтримала виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. За законопроєкт № 10313у цілому проголосувало 296 депутатів.

Які валюти дорожчі за долар і чи можна їх купити в Україні

Долар США залишається найпопулярнішою валютою у світі. При цьому валюта янки не тільки не є найдорожчою, але навіть не входить до першої п'ятірки за цим показником. «Мінфін» розповідає, яким валютам програє долар у ціні та на чому тримається економіка цих країн.

Нерухомість. Продавати, купувати чи здавати? Що відбувається на ринку нерухомості в Україні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: що відбувається на ринку нерухомості, первинний ринок, «єОселя», вторинний ринок.

Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.