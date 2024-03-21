Рада підтримала виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 березня 2024, 13:27

Рада підтримала виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. За законопроєкт 10313у цілому проголосувало 296 депутатів. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Як зазначив Железняк, комітет значно доопрацював законопроєкт до другого читання.

Зокрема, встановлено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.

Також підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Водночас до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+46
kadaad1988
kadaad1988
21 березня 2024, 13:50
#
Интересно какой курс гривни будет?
+
+9
financialGenius
financialGenius
21 березня 2024, 14:08
#
Интересно откуда деньги …
+
+24
TAN72
TAN72
21 березня 2024, 14:18
#
Из-под печатного станка.
+
+16
Антон Куминов
Антон Куминов
21 березня 2024, 14:22
#
Я не пойму, в начале войны бонэвтик говорил же об этом, что будут платить 15 лямов. Это было или нет?
+
+15
Death
Death
21 березня 2024, 14:53
#
Было, но там было куча ньюансов и главный из них, если ты помер при боевом задании. А чаще всего командиры не давали боевое, а просто как просьбой посылали в окоп. В итоге помер когда был в отводе — никаких 15млн. твоей семье государство не должно. Что поменяли в этом не знаю.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
21 березня 2024, 15:29
#
Платили, але не всім. Через бюрократичні процедури, через маніпулювання законами і т.і. Якщо порахувати приблизну кількість загиблих, то грошей в бюджеті явно не було на ці потреби …
+
+12
Lucarelli
Lucarelli
21 березня 2024, 15:34
#
Якщо дістав бронежилет НАТО через волонтерів, бо держава його не дала, а потім загинув у цьому броніку, то є всі шанси не отримати виплати, бо бронік несертифікований був.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
21 березня 2024, 16:10
#
Там навіть до білизни така історія …
+
+34
Kolya12377
Kolya12377
21 березня 2024, 14:44
#
Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

А менты тут каким боком?
+
0
bonv
bonv
21 березня 2024, 15:09
#
15 млн і раніше давали але не одразу, а частинами. Що змінилося?
+
0
TAN72
TAN72
21 березня 2024, 15:24
#
При выходе на боевой, находились в тылу большой привет как и сейчас зарплата на выходе получается -100000 Уже не на переднем оклад от 20000 до 27000 в месяц.
+
0
bonv
bonv
21 березня 2024, 15:26
#
Я про: в разі його загибелі…
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
21 березня 2024, 15:31
#
«давали» … комусь давали, комусь ні
+
0
bonv
bonv
21 березня 2024, 15:31
#
Яка зарплата буде у військових у 2024 році.
Згідно з інформацією Кабміну основні моменти, що стосуються надбавок військових у цьому році такі:
Курсанти військових училищ будуть отримувати 2 350 гривень, а солдати строкової служби — по 6 тисяч.
Зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але незалучені безпосередньо до боїв, становить 30 тисяч гривень.
Захисники, що будуть виконувати спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, отримуватимуть по 50 тисяч грн.
Зарплата військовослужбовців, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях становить 100 тисяч гривень.
Ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби або ж ті, що потрапили в полон також отримуватимуть 100 тисяч гривень.
Для військових, що отримали інвалідність через участь у бойових діях, залежно від часу та причин виникнення каліцтва передбачені виплати розміром від 70 до 400 прожиткових мінімумів.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
21 березня 2024, 15:33
#
Знову популізм …
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 березня 2024, 15:33
#
О будет жарко как в рашке) у них же солдафонов убивают свои же, какое то время пока не узнают, получают за них зп, когда чел уже месяцы лежит в земле, думаю у нас будет тоже самое или уже есть, но скорее как при Петре 1 будет, дадут команды ликвидировать трупы сжигая с покрышками и закапывая не понятно где, а всплывёт это всё уже аж при смене власти :D
Мало того, поговаривают, что наших типа зсу, при ранениях и увозят якобы на лечение в Польшу, город Жешув, а там потрошат на органы, ну если верить американским докторам из тиктока которые исповедуются в масках, показывают документы кого они потрошили, кто давал приказы, где находятся эти больнички…И кто выдал им награды за их работку, ну, а органы понятное дело отвозят большим дядям старикам и меняют сердца по 6 раз
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Segaf, Varper и 51 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами