Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. За законопроєкт №10313у цілому проголосувало 296 депутатів. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк в Telegram.
21 березня 2024, 13:27
Рада підтримала виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі
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Що відомо
Як зазначив Железняк, комітет значно доопрацював законопроєкт до другого читання.
Зокрема, встановлено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.
Також підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.
Водночас до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16
А менты тут каким боком?
Згідно з інформацією Кабміну основні моменти, що стосуються надбавок військових у цьому році такі:
Курсанти військових училищ будуть отримувати 2 350 гривень, а солдати строкової служби — по 6 тисяч.
Зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але незалучені безпосередньо до боїв, становить 30 тисяч гривень.
Захисники, що будуть виконувати спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, отримуватимуть по 50 тисяч грн.
Зарплата військовослужбовців, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях становить 100 тисяч гривень.
Ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби або ж ті, що потрапили в полон також отримуватимуть 100 тисяч гривень.
Для військових, що отримали інвалідність через участь у бойових діях, залежно від часу та причин виникнення каліцтва передбачені виплати розміром від 70 до 400 прожиткових мінімумів.
Мало того, поговаривают, что наших типа зсу, при ранениях и увозят якобы на лечение в Польшу, город Жешув, а там потрошат на органы, ну если верить американским докторам из тиктока которые исповедуются в масках, показывают документы кого они потрошили, кто давал приказы, где находятся эти больнички…И кто выдал им награды за их работку, ну, а органы понятное дело отвозят большим дядям старикам и меняют сердца по 6 раз