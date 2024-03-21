Рада підтримала виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі

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Що відомо

Як зазначив Железняк, комітет значно доопрацював законопроєкт до другого читання.

Зокрема, встановлено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.

Також підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Водночас до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.